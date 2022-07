Un total de 62 entidades sen ánimo de lucro veñen de ver aprobadas as axudas do departamento de Lingua da Deputación, que neste ano ascenden a 120.000 euros, para realizar actividades de dinamización do galego na provincia. A responsable provincial de Lingua, María Ortega, manifestou a súa satisfacción pola alta concorrencia e interese das entidades en fomentar actividades de dinamización lingüística.