“Cada puerta grande es un sueño cumplido”

La Puerta Grande de Madrid, la del Príncipe de Sevilla, un indulto en Nimes, cuatro orejas en La Magdalena de Castellón… Tomás Rufo ha encadenado éxitos que lo sitúan como el torero revelación de la temporada. El próximo viernes, día 15, será el protagonista de una charla-coloquio que tendrá lugar en el Liceo Casino y en la que compartirá anécdotas y reflexiones con los aficionados.

–¿Qué quiere transmitir a la afición gallega en esta presentación antes de su debut en la feria pontevedresa?

–Lo primero, que vean como soy, la persona que soy, con mucha tranquilidad y que ellos se sientan conmigo en un ambiente muy familiar.... Tengo muchas ganas de conocer a la afición y ojalá el día en que toree en Pontevedra pasen cosas bonitas. Ojalá me acojáis como un torero vuestro, de ahí.

–¿Pertenece a una familia taurina?

–No, para nada, no pertenezco a ninguna familia taurina. Lo más cercano es que mi padre se dedicaba a temas de recogida de carne de lidia en los festejos. Lo mío ha sido pura devoción y al final como mis padres se dedicaban también a eso del mundo del toro con poquitos años, con 14, empecé ya a torear alguna becerra, y hasta el día de hoy.

–En la presentación de la feria la empresa recordaba que es usted un caso único en la historia: tras haber protagonizado apenas una decena de novilladas en pocas corridas ha llegado a ser figura, algo que nunca había sucedido

–Muchas gracias pero no me considero todavía figura. Es el sueño de toda mi vida, llegar en un momento dado a serlo. Sí es cierto que desde novillero las cosas están saliendo bastante bien, estamos consiguiendo triunfos bastante importantes en sitios muy destacados; y solamente ya el poder compartir cartel con las figuras del toreo y puntuar fuerte como estamos haciendo hasta el día de hoy la verdad es un logro y algo a valorar también. Por eso estoy muy feliz, muy contento y ojalá que todo lo que queda de temporada sigamos en esa misma tónica.

–Ha salido por la puerta grande en Madrid y Sevilla ¿qué se siente?

–Cada puerta grande es un sueño cumplido. Son sueños cumplidos porque a un torero tan joven, con tan poco oficio, tan poco toreado y en esos carteles tan fuertes hay veces que la presión o la misma responsabilidad a uno le aflige. Pero al final han sido dos plazas que han marcado un antes y un después en mi carrera, algo importantísimo, y solamente deseo poderlo volver a repetir en la temporada que viene.

–¿Conoce la plaza de Pontevedra?

–Solamente por fotografía, por eso cuando me propusieron la charla-coloquio de este viernes me apetecía mucho esa primera toma de contacto aunque solamente fuese por conocer a la afición y también por conocer la plaza.

–¿Qué siente antes de llegar a la plaza? Me decía César Rincón que lo único que experimentaba eran ganas de decirle al chófer que pasase de largo, que no parase en la puerta

–(risas) Es que al final son muchos miedos, muchos. Creo que a lo que menos miedo hay es al toro, hay miedo a no triunfar, a que no salgan las cosas bien... También se siente mucha responsabilidad, así que se pasa un traguillo malo ahí pero, bueno, al final gracias a Dios las cosas salen. Tiras que la preparación de los días anteriores y al final pasamos ese ratillo malo pero luego seguimos ahí, no podemos vivir sin ello.

–¿Torea como le gustaría?

–Yo lo intento, no siempre se logra torear como uno desea pero yo lo intento todos los días. Hay veces que por ganas de triunfo, o que no embisten los toros de la manera que tu quieres para hacer tu toreo, no sale, pero casi siempre intento llevarme la faena hacia mi concepto. Unas veces me saldrá mejor y otras peor, pero siempre partiendo de la misma base.

–¿Cuál es su concepto del toreo?

–Clásico, un toreo clásico. Cuando un toro me permite torear natural, relajado, al final es lo que más me gusta y por lo que más conecto con la gente.

–Fuera de las plazas ¿le gusta el ambiente taurino o prefiere vivir alejado?

–Antes de todo soy aficionado, me gusta mucho ver toros, estar con gente e intercambiar opiniones sobre los toros. Pero también es cierto que me gusta estar en el campo, con tranquilidad, a mi aire, que no haya muchos agobios. Pero ahora, en los momentos que estamos atravesando, es muy importante que los profesionales salgamos a la calle, que la gente nos conozca, vea que somos personas normales y corrientes con las que hablar e intercambiar opiniones. Soy de las dos partes: de la de estar a mi aire en el campo y de la de compartir el ambiente taurino.

–¿Cómo se lleva con las redes sociales?

–La verdad es que no les presto mucha atención (risas) y menos ahora en temporada, que no tenemos tiempo para nada. Para eso tenemos profesionales a nuestro lado que nos hacen las redes más llevaderas y nos van informando de lo que te debes enterar y de lo que no (sonríe).

–¿Es superticioso?

–Mucho, mucho. Tengo muchas supersticiones, yo tengo las mías y además las que voy viendo también las voy cogiendo (risas).

–¿Tiene trajes favoritos?

–La verdad es que tengo pocos vestidos de torear, como estoy empezando no es que tenga muchos. Pero sí es verdad que con ciertos vestidos que he tenido un triunfo importante o han salido las cosas bien, pues como que les cojes mucho más cariño y para citas importantes sueles tirar más de ellos.

–A mayores del toreo ¿cuáles son sus aficiones?

–Aparte de ésa, claro, que es mi vida, está la caza, que es una de mis mayores aficiones y me encanta. Cada vez que tengo un ratito intento escaparme.

–¿Vive en el campo?

–En un pueblo que está al lado de Talavera, Pepino, que es prácticamente como vivir en el campo. Somos muy pocos vecinos, es donde hago mis entrenamientos y mis cosas y sí, es prácticamente vivir en el campo.