Prohibido orinar o reservar sitio en las playas de Sanxenxo: “Aún no se multa, hay labor de concienciación”

Por primera vez, Sanxenxo dispone de una ordenanza municipal que regula el uso de sus playas. No se permite orinar (se denomina “evacuación fisiológica” en la normativa” en la arena o en el mar, ni fumar; no se pueden poner aparatos musicales con volumen alto; está prohibido reservar hueco en los arenales dejando las sillas y las sombrillas... En fin, una notable lista de normas que algunos bañistas incumplen prácticamente a diario. Tras las primeras semanas de aplicación de esta novedosa ordenanza, el Concello de Sanxenxo no tiene constancia de que se hayan impuesto aún sanciones al respecto, pese a que ya han surgido quejas vecinales en redes sociales por la costumbre de dejar las sombrillas a mediodía, mientras sus propietarios se van a comer, en la playa de Caneliñas, una de las más concurridas pero a la vez de menor tamaño, en Portonovo.

Fuentes oficiales del gobierno local explicaron ayer que “aún no se multa porque se ha preferido realizar primera una labor de concienciación”. Aunque es la Policía Local la única con poder de sancionar, no consta ninguna denuncia al respecto. Por el momento son los socorristas los que “realizan algunas advertencias”, como a aquellos que molestan con la pelota o llevan animales a la playa, por ejemplo, y se encargan de esa concienciación inicial. La nueva normativa municipal se publicó en diciembre y este verano es el primero en el que se aplica. De entrada, establece el uso “libre, público y gratuito” de las playas para los usos comunes y habituales, pero después detalla las prohibiciones de conductas que puedan perjudicar al medio ambiente o que ensucien la playa, sus instalaciones o el mobiliario urbano. La ordenanza prohíbe dar un uso diferente al establecido a las duchas, lavapiés o aseos. Por ejemplo, no se podrán limpiar en ellos utensilios de cocina o lavarse utilizando jabón, gel, champú o cualquier otro producto detergente. También está “expresamente prohibido tirar colillas o ceniza en la playa”. Aquellas personas que deseen fumar en los arenales deberán “demostrar” que pueden recoger las colillas y las cenizas. La normativa señala que “no disponer de estos métodos será motivo de sanción”. También indica que no se podrán alterar las dunas naturales o aquellas en proceso de formación, pero especifica que ya sea “con vehículos” o con cualquier otro método y se insiste en que está prohibido orinar en el mar, la arena, las rocas o cualquier otro espacio. También se regula el uso de aparatos de radio, casetes, discos “o similares”. Incluidos los instrumentos musicales. Es decir, cualquier medio que emita música o ruido y que “produzca molestias a los usuarios”. Se considerará molesto cuando supere los 45 decibelios, 35 si es horario nocturno. Se hace especial hincapié en una costumbre aún muy habitual, ya que no se permite dejar instalados parasoles o sombrillas siempre que no se encuentren presentes los propietarios “por el mero hecho de tener reservado un lugar en la playa”. También queda prohibida la acampada en cualquier playa, “durante todo el año y a cualquier hora”. La ordenanza también regula la presencia de mascotas en las playas. El artículo 16, en su apartado 1, es claro: “Se prohibe la circulación, permanencia y baño de cualquier tipo de animal doméstico en la playa o en la zona de baño durante la temporada de baño”, es decir, desde el 1 de junio al 30 de septiembre. Esta prohibición se amplía a las zonas sensibles ambientalmente por la cría de aves desde el 15 de marzo hasta “el final de la temporada estival”. Estas playas son todas las que pertenecen a la Red Natura (Major, Fontenla, Foxos, Nosa Señora, Areas Gordas, A Lapa, Espiñeira y A Lanzada), además de Montalvo. El resto del año, el acceso de los perros a las playas se debe realizar cumpliendo la legislación autonómica. Se permitirá el acceso de perros guía o de ayuda a personas necesitadas, acreditada esta necesidad conforme a la legislación vigente. También se prohíbe cualquier elemento publicitario en las playas sin autorización, o la ocupación, sin autorización, de las mismas así como el abandono sin supervisión del dueño de remolques, tablas de windsurf, motos náuticas, remos, objetos que podrán ser retirados si es necesario. El desarrollo de actividades o juegos (pelota, paletas, voley, etc) tanto en la arena como en el agua se podrán realizar “única y exclusivamente si no suponen una molestia para el resto de los usuarios o si la dimensión de la playa así lo permite”. La ordenanza incluye un régimen sancionador con multas hasta 3.000 euros. No obstante, la ordenan recoge que se podrá realizar inicialmente un apercibimiento verbal por parte de los agentes y que los socorristas apoyarán a los policías locales a nivel de información de posibles conductas incorrectas, como ocurre por el momento.