“Los concellos saben del bum turístico que se les viene encima y estamos coordinados con ellos”

El 28 de junio de 2018 tomaba posesión como subdelegada del Gobierno Maica Larriba. Cuatro años después, Larriba hace balance de un exigente periodo en el que ha tenido que hacer frente a una pandemia o a la gestión de los primeros instantes de la grave tragedia del Pitanxo. Llegaba al cargo tras la moción de censura que llevó a la presidencia a Pedro Sánchez, “con lo que aquello significaba de cierta provisionalidad inicial, pero aquí seguimos tras cuatro años y dos elecciones ganadas”. Accedía también tras “recibir con cierto impacto” la propuesta, “pero sin pensárselo dos veces” y “agradeciendo la confianza depositada en mí”. Recientemente ha cumplido estos cuatro años abriendo la Subdelegación a la ciudadanía en una jornada de puertas abiertas.

–¿Se sorprendían los ciudadanos al conocer el alcance de todas las competencias de la Subdelegación?

–Sí, porque creo que hay cierto desconocimiento sobre ello. La Administración General del Estado es muy amplia y una gran desconocida. Está como solapada por la administración autonómica y local y parece que tan solo se ocupa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no es así. Hay amplias competencias que no están transferidas o que son compartidas en las que tiene un peso muy fuerte la administración de Estado: Infraestructuras, dominio público marítimo-terrestre, fronteras, sanidad exterior, Seguridad Social...

–En medio de ese trabajo intenso, llega marzo de 2020 y el mundo cambia, también para los pontevedreses, ¿cómo se afrontó desde la Subdelegación la explosión de la pandemia?

–Efectivamente, ninguno de los españoles podíamos sospechar lo que se nos venía encima. No olvidemos que en el primer estado de alarma todas las competencias en materia de seguridad fueron asumidas por las subdelegaciones del Gobierno. Incluso las propias policías locales. Fue un momento durísimo porque había una enorme incertidumbre acerca de lo que estaba ocurriendo y teníamos que tomar medidas muy drásticas dado que la situación así lo requería. Yo quiero reconocer aquí, porque es de justicia, la implicación de todas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han estado siempre en primera línea, exponiendo su vida. Creo también que tenemos una deuda impagable con el Ejército por el trabajo que han hecho. La UME, la Brilat..., han estado siempre en disposición de colaborar. Yo lo que nunca quise fue hacer política con lo que fue la pandemia, con aquellos momentos terribles que tuvimos que vivir porque me parecía pura y simplemente una indecencia.

–¿Cómo recuerda personalmente aquellos días?

–Pues con muchísima tensión y muchísima preocupación. Una preocupación, además, que sobrepasaba las preocupaciones..., digamos, que racionales. Una preocupación ante lo desconocido. Por ello quiero agradecer también a todos los funcionarios de la AGE y la Subdelegación, tanto de organismos integrados como no integrados, que tuvimos que mantener en pie el funcionamiento de la administración del Estado con unas dificultades enormes y adoptando métodos de trabajo absolutamente desconocidos para aquel momento.

–Se vivieron episodios que creíamos que nunca más veríamos como el regreso de las fronteras...

–Efectivamente, son momentos muy duros cuando tienes que tomar medidas como esa que en muchas ocasiones no fueron comprendidas. Lógicamente entendías esta incomprensión, porque la paralización de la actividad económica entre las fronteras, los controles que se realizaban, la imposibilidad de que los ciudadanos transfronterizos pudieran moverse libremente..., fueron decisiones que hubo que tomar, algunas a instancia de nuestro Gobierno y otras a instancias de la República de Portugal. Cambiaron la forma de vivir de las poblaciones interfronterizas y eso no fue fácil de asumir, pero era necesario.

–El momento más duro fue el confinamiento, ¿cómo valora el comportamiento que tuvo la población?

–Con una nota altísima. Sin la responsabilidad ciudadana no habría sido posible salir adelante. Más allá de las medidas que hubo que tomar, sin la colaboración de la inmensa mayoría de la población no hubiera funcionado. De hecho, los incumplimientos eran las excepciones y la noticia, porque las ciudades estaban desiertas. Yo recuerdo una tarde-noche que salí de la Subdelegación en torno a las 21 horas y quise caminar hasta mi casa y realmente era como si se hubiera producido una catástrofe nuclear. No se escuchaba el más mínimo ruido. Imponía. Sobrecogía hasta tal punto que te sentías un poco amedrentada. Pero eso muestra que las ciudadanas y ciudadanos se responsabilizaron y colaboraron hasta el extremo.

–Alguna de aquellas medidas fueron cuestionadas después judicialmente, hasta el punto que la Subdelegación está anulando ahora muchas de aquellas sanciones, ¿considera que pese a ello eran necesarias?

–Yo creo que todas las medidas que se adoptaron se tomaron con la firme voluntad que teníamos en aquel momento que era la de hacer todo lo que se pudiera para preservar el mayor número de vidas posible. ¿Qué se cometieron errores? Pues claro. Era una situación completamente nueva, pero yo creo que hay que destacar esa voluntad de salvar vidas de quienes tomaron las decisiones. Se trataba de una situación de riesgo y de desconocimiento. ¿Qué después se hayan revisado esas medidas y se haya dictaminado judicialmente que son nulas?, evidentemente la administración tiene que dar respuesta y la está dando.

–Todo era nuevo, había que ir adaptándose...

–Efectivamente. Hemos tenido que tomar decisiones en una situación totalmente desconocida y de un riesgo altísimo. Los errores que se podían cometer servían para ir aprendiendo de ellos y tomar medidas con una base más sólida, basadas principalmente en el conocimiento científico y no solo en cuestiones legales. No sé si lo recuerda, pero al principio hasta higienizábamos los productos que comprábamos en el supermercado antes de meterlos en la despensa. Luego se ha ido comprobando científicamente que el contagio por contacto no era tan determinante como por aerosoles y de ahí que la mascarilla fuese tan importante para salvar vidas.

–Este Gobierno se enfrentó a la pandemia, luego al volcán de La Palma, ahora la crisis provocada por la guerra, pero es que aquí, en Pontevedra, además, padecimos una de las mayores tragedias que se recuerdan en el mar. ¿De estos cuatro años, cuál fue para usted su momento más duro como subdelegada?

–El peor momento fue hacer frente a todo lo que trajo consigo la pandemia del COVID-19. Pero cuando yo sentí el dolor de manera más cercana fue en los encuentros que yo tuve inmediatamente después del naufragio del Villa de Pitanxo. Yo recibí desde el primer momento a los familiares y puedo decir que nunca he sentido tan cerca el dolor y la desesperación. A pesar de que tuve que escuchar acusaciones que no tenían ninguna base, incluso algunas de carácter personal, yo siempre pienso que intenté ser lo más empática posible. Sabía que, por mucho que yo pueda sentir el dolor y la desesperación, nada puede ser comparable al dolor y desesperación que los familiares de las víctimas sufrían. Creo que fue el momento más duro anímicamente y que casi me produce un colapso emocional porque era realmente terrible.

–A día de hoy las familias se mantienen críticas con la labor del Gobierno, ¿las entiende?

–Yo entiendo que en un primer momento las familias estuvieran angustiadas porque consideraban que podía ser posible rescatar a las víctimas o sus cuerpos en los días inmediatamente posteriores. Desgraciadamente no fue así. A partir de ahí, en este momento está claro que la recuperación es inviable. Lo que entiendo es que ahora se demanda la posibilidad de que se puedan obtener más pruebas. Yo soy empática con el dolor de las familias pero está claro que se persigue algo parecido a una prueba pericial. Nuestra posición, tal y como manifestó el ministro de Agricultura, es que si tanto en la comisión de investigación técnica de la administración como en el procedimiento judicial se establece que bajar al barco va a aportar nuevos datos que puedan ser claves para el proceso, entonces se hará. El Gobierno no se niega.

–Pontevedra es una provincia dinámica. Pasan cosas todos los días. Dicen los alcaldes que uno no se quita la chaqueta de alcalde ni cuando se echa a dormir, ¿pasa igual con el cargo de subdelegada?

–Pues sí, es verdad. Yo trabajo durante el día y tengo mis horas de descanso pero asumo que se pueden ver interrumpidas en cualquier momento porque en la provincia suceden acontecimientos de gran relevancia que, evidentemente, la primera que tiene que recibir la información soy yo. Todos sabemos lo que puede suceder: desde un gran accidente en mar o en tierra, una operación contra el narcotráfico...

–¿Cómo logra desconectar?

–A veces con muchísima dificultad. Afortunadamente es cierto, y vuelvo a insistir, que me apoyo en la categoría y profesionalidad de los funcionarios de la AGE y del gabinete de la Subdelegación que me ayudan las 24 horas. Aquí no tenemos horarios y están alerta a lo que suceda.

–Después de unos años tan duros por la pandemia, ahora se intenta volver a la normalidad. ¿Hay cierta preocupación por la ansiedad que tiene la población por recuperar esa normalidad y disfrutar de ella y que eso no suceda atropelladamente?

–Sí que hay preocupación. Y es una preocupación que sentimos todos y cada uno de nosotros y no solo de la administración. Todos necesitamos recuperar ya la normalidad. Lo necesitamos recuperar como persona, no solo en el trabajo y en la actividad económica (en la que ha habido sectores especialmente afectados, en una provincia como la nuestra eminentemente turística). Y ante el periodo del verano todos queremos recuperar nuestra normalidad, pero tenemos que ser conscientes de que el virus todavía está ahí. Afortunadamente la ciencia no ha dado vacunas que nos están protegiendo, pero aún así debemos recordar que hay personas muy vulnerables que no pueden tener la misma capacidad de hacer frente a un contagio que la mayoría de la población, por lo tanto, normalidad sí pero responsabilidad también.

–¿Le preocupa que esa “efervescencia” pueda afectar a la siniestralidad vial, teniendo en cuenta el regreso del ocio, de las fiestas, a veces ligadas al consumo de alcohol?

–La normalidad no significa transgredir las normas. Es cierto que cuanta mayor movilidad haya más riesgo de accidentes hay y también de infringir la ley. ¿Pero la seguridad de la ciudadanía merma por esta mayor actividad? No. Lo que se va a exigir es un esfuerzo a mayores a los responsables de seguridad y estamos viendo como todos los concellos, sobre todos los costeros, están solicitando juntas locales de seguridad porque saben perfectamente lo que se les viene encima y porque van a tener un bum turístico. Su población crecerá exponencialmente durante el verano y los recursos que tienen no son suficientes para hacer frente a esta situación. Así que estamos coordinados con ellos y con la Policía Nacional y la Guardia Civil para resolver esta situación. También es verdad que estos colectivos policiales también tienen derecho a vacaciones en verano pero se intenta controlar en la media de lo posible y hemos recibido medio centenar de agentes de refuerzo de zonas del interior en el que verano no hay tanta actividad.