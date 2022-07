“Es un fósil fascinante, no existe ningún otro de este periodo en toda Europa”

La médico y paleoantropóloga María Martinón-Torres ha sido este fin de semana una de las protagonistas de la Festa dos Libros, donde conversó con Miguel Ángel Cajigal Vera, “El Barroquista”, sobre su libro “Homo Imperfectus. ¿Por qué seguimos enfermando a pesar de la evolución?”.

¿Qué ha querido abordar en esta obra?

Abordo una pregunta que creo que todos nos hemos hecho alguna vez, y es que si realmente se supone que pertenecemos a una especie exitosa y que funciona bien ¿por qué seguimos enfermando? Es una experiencia universal, nadie se libra de estar enfermo y parece que es una contradicción con la idea de que hemos evolucionado a una especie capaz de hacer muchas cosas buenas. Entonces ¿cuál es el lugar de la enfermedad a la luz de la evolución?

–¿Tiene sentido la enfermedad?

–Lo tiene, porque a la luz de la evolución lo que nos está contando la enfermedad es que realmente somos una especie con una capacidad de transformación del mundo extraordinaria y hemos cambiado el planeta y la rutina a un ritmo tan rápido que nuestra biología todavía no ha conseguido adaptarse. Entonces muchas de las enfermedades que sufrimos a día de hoy resultan de esa falta de coevolución entre nuestra anatomía y nuestra biología, que era la de ese mismo Homo sapiens de hace 200.000 años, y este estilo de vida completamente radical, a puerta cerrada, sedentario e industrializado. Somos el mismo homínido pero en un mundo completamente diferente.

–Indica que otras patologías son precisamente el resultado de nuestro éxito…

–Grandes cuadros como puede ser por ejemplo las grandes infecciones están relacionadas con el éxito de la civilización. O por ejemplo el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas están asociadas a nuestra gran longevidad, al hecho de ser una especie que vive muchos años.

–¿Es previsible un escenario con nuevas pandemias?

–Lo que tenemos que comprender es que todo en la vida tiene al menos dos caras. Una cara positiva y otros precios a pagar por un éxito determinado. Las grandes pandemias es una amenaza que ha acompañado al Homo sapiens prácticamente desde que existe como especie y tenemos que entender que vamos a seguir viviendo y conviviendo con ellas. Quizás lo que aprenderemos será un poco a domesticarlas.

–¿Por qué se convierten en un signo característico de nuestros tiempos?

–Porque se dan en nuestra especie los dos rasgos principales que nos hacen proclives a padecer estos cuadros y estas enfermedades, que somos muchos y vivimos muy próximos, y eso por supuesto favorece el contagio. Y que además hemos desarrollado por nuestro estilo de vida, sobre todo a partir del Neológico, una serie de prácticas que nos ponen en estrecha convivencia con los animales, como son la ganadería y la domesticación, y que favorecen la aparición de la zoonosis, enfermedades con origen animal que en un momento determinado, en un contexto favorable por la proximidad, mutan y tienen capacidad para afectar también a los humanos. Las grandes infecciones son la eclosión del éxito de las civilizaciones pero no está en nuestra biología abandonar, porque podemos contrarrestar no solo con nuestra propia inmunidad sino que también podemos hacerlo a través de la medicina, con los medicamentos y, sobre todo, las vacunas, una expresión muy característica de las capacidades intelectuales del Sapiens, capaz de adelantarse a un peligro que aún no ha venido.

–En el libro analiza también el miedo y la ansiedad, tan característicos de nuestro presente

–El libro también aborda como entender a la luz de la evolución algunos cuadros de carácter psicológico que afectan a nuestra especie, como pueden ser la ansiedad, las fobias, o el insomnio, que en muchos casos está relacionado con ese estrés y ansiedad de nuestra sociedad. El miedo, aunque pueda ser una dificultad, en origen es adaptativo, igual que el estrés. Una especie que vive con cierto grado de miedo, alerta y preocupación está mejor preparada para afrontar peligros que aquella que no se preocupa en absoluto de amenazas. Y somos una especie que tiene un órgano preponderante, el cerebro, que se ha especializado en anticipar problemas. No solo nos preocupamos de lo que tenemos encima sino que vivimos viendo problemas donde los hay, donde podría haberlos y donde no los hay. De esta manera estamos mejor preparados pero a veces este órgano se pasa y se preocupa en exceso y ya no somos capaces de controlar ese nivel de preocupación. Es un poco la consecuencia de un hiperdesarrollo de nuestra capacidad de anticipación.

–Porque no siempre ser listo es una buena noticia. De hecho en su obra se pregunta si es una maldición

–Es muy interesante, porque lo que se ha visto es que existen algunos cuadros que tienden a presentarse con mayor frecuencia en individuos que tienen cocientes intelectuales elevados. Parece un sinsentido, parece que ser listo era una ventaja pero sin embargo (sonríe) viene con un prospecto de efectos secundarios complicados de lidiar. Se debe al hecho de que nuestro cuerpo es una maquinaria compleja en la que existen muchos procesos de diferentes sistemas metabólicos y químicos cuyos efectos se solapan. Hay individuos que podemos decir que tienen un cerebro hiperencendido, que está en un sistema de alerta continuo y libera sustancias que impactan en otros tejidos y otros sistemas, como el endocrino o hormonal. A través de un nivel de estrés aumentado o un nivel de inteligencia con el que soy capaz de anticipar muchos problemas y verlos donde no lo hay, puedo hiperactivar otros sistemas como el hormonal, endocrino, envejecimiento de tejidos etc. Es un poco pensar que todos nuestros sistemas están relacionados y el hiperencendido con la alerta o la inteligencia (y todos conocemos a algún individuo intenso que está todo el día interpretando y analizando) está provocando el desgaste de los tejidos, reacciones alérgicas o autoinmunes…. La inteligencia en algunos casos es un factor de riesgo para padecer determinados cuadros relacionados con el sistema inmune, trastornos del ánimo o depresivos.

–En su trabajo en Atapuerta acaban de cosechar un nuevo éxito

–Mi trabajo en Atapuerta es una suerte y una vocación, y precisamente llego a Pontevedra después de haber celebrado uno de los hallazgos de nuevo más extraordinarios que podían suceder dentro del ámbito de la evolución humana. Justo el viernes se presentó a la comunidad internacional el hallazgo de la cara humana más antigua que se conoce en toda Europa en este momento, de alrededor de 1,4 millones de años de antigüedad. Es un fósil fascinante, no existe ningún otro de ese periodo en toda Europa y es fruto de un trabajo en equipo de muchos años. Así que vengo a la Festa dos Libros con una alegría renovada de que la ciencia proporciona también muchísimas satisfacciones.