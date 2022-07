No ano 1972 producíase o fito do nomeamento de Combarro como Conxunto Histórico. Agora, para conmemorar o medio século desa data de referencia para Poio, o Concello impulsa diferentes actividades lúdicas, como “Mar de sons”, unha ruada musical, na que terán protagonismo agrupacións musicais de Poio e que se celebrará de xeito periódico ao longo de todo o verán, con percorridos polo casco histórico. O día 14 será a primeira sesión de “FalaRedes”, unha actividade de animación para o público familiar, que chega a través da Rede de Dinamización Lingüística da Xunta, co espectáculo “O Tranvía Leonardo” que se completará o día 21 con “Picadiscos Marifaltri”, ambos na Praza da Chousa.

Xa en agosto, o día 6 chegará ao espazo natural colindante coa Ermida da Renda, o espectáculo de danza “Bailando a Terra”, coa compañía Galicia en Danza de Baiona en colaboración coa Deputación. O deporte ofrece o Campionato do Mundo de Vela da clase Vaurien Worlds 2022, que chegará a Combarro o 11 de agosto, e o 21 estréase a I Volta a Nado Illa de Tambo. Ese mesmo día, a Praza da Chousa será escenario do espectáculo de maxia Galicia Ilusiona, con o Mago Paco, e que se inclúe dentro da programación do Xacobeo. Previamente, o 14 de agosto, a Praza da Rualeira acollerá o concerto da Ukestra do Medio.