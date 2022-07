Las Festas do Carme de Marín ya están en marcha, con verbenas, carruseles, atracciones y actividades hasta el día 18, aunque ese día no pone punto final a las celebraciones en el municipio. El pregonero Manuel Villanueva dio anoche el pistoletazo de salida a una programación que ya arrancó el viernes con la Feira de Viños de la IXP do Morrazo, que prosigue hoy domingo, y animó a vecinos y visitantes a disfrutar de estas fiestas de la “normalidad” y dejar atrás los dos años de restricciones sanitarias, eso sí, con cautela.

Acompañada de la alcaldesa, María Ramallo, el pregonero hizo una intervención muy visual, apoyada en vídeos, como buen televisivo ya que es director general de Contenidos de Telecinco con una trayectoria profesional en el sector audiovisual de más de tres décadas. Presume de marinense y en su pregón y los vídeos hizo referencia a sus años en Marín, los bares y tabernas, las fiestas y la música y otros muchos detalles. Ya fue pregonero hace 28 años y Ramallo le propuso repetir en las pasadas navidades. Y, por supuesto, dijo que sí: ““Nunca le pude negar nada a Marín” . Dedicó su intervención a “todas las gentes del mar” y sobre todo a su amigo Alfonso Díaz, Las fiestas cuentan con una amplia oferta, si bien hay hueco para recordar a las víctimas del mar, como hace el cartel del artista Manuel Orjales, con una especial mención a los fallecidos en el naufragio del “Villa de Pitanxo”, que también serán homenajeados en la procesión marítima del próximo sábado. Uno de los platos fuertes del programa será el próximo viernes, con la Gala Xacobeas, que reúne a una decena de artistas femeninas nacionales e internacionales. La música tiene un especial protagonismo, como quedó patente en el Marín Dance Festival celebrado en la noche del viernes en el Parque Eguren, con varios dj, entre ellos Kiko Rivera. Para hoy, además de celebrarse la tercera y última jornada de la Feira de Viños, está prevista un pasacalles a cargo de Trompos os Pés y la misa en honor de San Cristóbal en la iglesia de Santa María del Puerto, con procesión posterior. Por la tarde hay actividades infantiles en la Alameda y de nuevo pasacalles, esta vez a cargo de Os Chaneiros, para finalizar con la Gala Ballet de Galicia en el Parque Eguren, a las 21.30 horas. Mañana lunes se abre en la Alameda la Mostra de Artesanía y llega la primera verbena, a cargo de la orquesta Kubo.