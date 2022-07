Puentes, la alternativa “inconformista”

Arropado por cargos socialistas como el diputado Guillermo Meijón, la senadora Marica Adrio, el concejal Marcos Rey y la parlamentaria Paloma Castro, así como otros cargos orgánicos como Patricia Vilán o Yeyo Pérez; Iván Puentes anunció ayer públicamente su intención de convertirse en el candidato a la Alcaldía de Pontevedra por el PSdeG-PSOE en las próximas elecciones municipales.

Lo hizo con un acto en la plaza del Teucro, presentado por su otro gran apoyo entre las filas socialistas, la concejala Yoya Blanco, y con un discurso en el que el edil marca distancias con el actual socio de gobierno del BNG y busca más protagonismo para el socialismo pontevedrés a nivel municipal.

En su intervención, Puentes puso sobre la mesa algunas de las razones que le llevaron a dar este paso. Entre ello, “porque me animasteis muchos de vosotros a darlo”, dijo a la militancia y vecinos de Pontevedra que participaron en este acto público. Pero sobre todo indica que lo hace por “inconformismo”. El actual concejal de Desenvolvemento Sostible indicó que “no es de los que se acomodan en el sillón” y quiere ir más allá. “No me resigno a que el PSdeG sea inevitablemente la tercera fuerza política de la ciudad”, afirmó, “no me conformo con poder decir la noche electoral que subimos un concejal” o a ser “permanente segundo elemento del gobierno” pontevedrés. Puentes dice que su proyecto será el de un PSdeG que “aspire al máximo”, que no sea “un simple socio de gobierno” y que “lidere el próximo gobierno de Pontevedra”.

Puentes apostó por un concello que rompa con el conformismo actual y que además del modelo urbano apueste por una “ciudad verde” que luche contra el “cambio climático”.

Puentes finalizó su intervención haciendo referencia a las primarias socialistas y a las municipales: “Tenemos por delante dos procesos democráticos esenciales para el futuro del partido y de Pontevedra. Iremos a las urnas, en ambos casos y tendremos que elegir”, dijo, “entre continuidad y renovación, entre conformismo y progreso, entre resignación y ambición, entre pasado y futuro, entre imposición y diálogo, entre colaborar y liderar y entre incerteza e ilusión”.

Primarias

Después de que Tino Fernández manifestase su intención de presentar su candidatura a ser el alcaldable del PSOE, con el anuncio formal de Puentes, el partido se ve abocado a unas primarias cuya celebración depende del calendario que establezca el Comité Provincial el próximo día 20. En todo caso se esperan para después del verano. Puentes comunicó el lunes a la secretaria general de la agrupación, Maica Larriba, su intención de intentar ser el candidato socialista. Lo hizo en la última directiva celebrada el lunes, tras los asuntos del orden del día. Larriba agradeció que le comunicase su decisión a ella antes que a los medios y después se ciñó a manifestar que, en su papel como secretaria general, su principal cometido pasa ahora por asegurar que el proceso se celebre con todas las garantías para aquellos candidatos en liza.