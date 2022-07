Pontevedra se sumerge en plena ola de calor con los primeros problemas en las traídas vecinales

Pontevedra ya sufre desde ayer las consecuencias de una intensa ola de calor que incluso llevó a la Dirección Xeral de Emerxencias de la Xunta a decretar la alerta amarilla por fenómeno meteorológico adverso. Se esperaba que Pontevedra, junto con la cuenca del Miño en Ourense, se convirtiera en la “sartén de Galicia” y las previsiones no fallaron o incluso se quedaron cortas.

Y es que la máxima ayer para Pontevedra se pronosticaba en los 35 grados y el mercurio llegó a ascender hasta los 36, dejando una sensación de calor asfixiante. Así pues, el verano que en junio parecía hacerse de rogar aparece con toda su intensidad y con las consecuencias que ello conlleva, especialmente para los recursos hídricos. Como ya advertía en una entrevista en FARO la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, las lluvias del mes pasado fueron un respiro, pero no permitieron que ni los manantiales ni las reservas de agua circulante en superficie en la cuenca del Lérez recargasen, por lo que se sigue mirando con preocupación a lo que pueda pasar en el futuro con el abastecimiento de agua.

En aquella entrevista, Gutiérrez ya alertaba que quizá los primeros en sentir los efectos de la sequía fueran las comunidades de aguas abastecidas de manantiales subterráneos, cuyo estado no se conoce tan al detalle como la de las reservas en superficie, pero que se teme que pronto se puedan ir agotando. En Pontevedra ya hay dificultades en algunas comunidades que se abastecen con aguas de los manantiales más pequeños, como ocurre en Campañó.

Se amplía el horario de las terrazas Las terrazas del municipio pueden ya ampliar su horario, según ha decretado el Concello, en aplicación de la ordenanza. El nuevo horario, en vigor hasta el 4 de septiembre coincidiendo con el fin de la Feira Franca, se prolonga hasta las dos de la madrugada los días de semana, mientras que los fines de semanas los festivos y todos los días de las Fiestas de La Peregrina (13 a 21 de agosto) el horario máximo para los veladores será hasta las 2.30 horas.

En esta parroquia hay un total de 19 comunidades de agua. En todas el nivel de agua es mucho más bajo que otro años pero es que en las que se encuentran en zonas más bajas del monte ya hay dificultades de suministro. En un ejemplo gráfico, un miembro de una comunidad de aguas de Campañó explicaba ayer que había que pensar en los montes como grandes depósitos de agua. Mientras que el Castrove tenía mayor tamaño y reservas más potentes, otros como el monte Tomba tiene manantiales como menor capacidad. Son estos los que tienen ya problemas (entre un 15 y un 20% del total) y comienza a escasear el agua. En cualquier caso, por ahora sigue habiendo abastecimiento.

En Campañó hay comunidades que se abastecen de manantiales pequeños con alguna dificultad

Otras comunidades no tienen dificultades todavía, pero sí que miran con preocupación hacia el futuro. En Chaín, Ponte Caldelas, están haciendo importantes esfuerzos inversores (con circuitos de recirculación del agua para aprovechar mejor su rendimiento o evitar fugas en la red) para aprovechar al máximo cada metro cúbico de sus manantiales. No obstante, el presidente de la comunidad de aguas, José Cal, reconoce que ven con preocupación lo que pueda ocurrir en “septiembre y octubre” si no llueve. Es por ello que ya están realizando campañas de consumo responsable entre los usuarios y asegura que la propia población es consciente de ello. “El gran problema es que, precisamente ahora que están los acuíferos más bajos, es cuando más demanda de agua hay”, indica Cal, debido a las actividades agrícolas o a las necesidades de riego. Los propios usuarios van tirando de pozos o de otras fuentes de agua superficiales para estos fines agrícolas, mientras que el consumo doméstico “se realiza de forma bastante responsable”. Lo que sí confirma es que los manantiales están muy por debajo del nivel de otros años y alerta que un mal uso que pueda vaciar los depósitos puede dar una estocada a la comunidad, dado que “entonces sí que iba a ser difícil volver a recargarlos”.

José Cal (Chaín): "De momento aguantamos, pero a ver qué pasa en septiembre y en octubre si esto sigue así"

En Xeve, Eusebio Corbacho explica que, por ahora, su comunidad no tiene problemas de abastecimiento. En cualquier caso sí que se han adelantado con medidas preventivas para evitar cualquier problema por la situación de sequía y ya han reducido a un metro cúbico por familia el consumo máximo. “Se trata de una cantidad que está por encima de las necesidades domésticas de cualquier familia”, explica, pero limitando el gasto de agua se anticipan a cualquier situación de escasez, aunque por ahora “la situación en nuestro caso es buena” .

La prudencia con la que consumen el agua los usuarios de estas comunidades vecinales se debe trasladar al resto de la población que se abastece de las redes municipales. La comarca bebe, principalmente, de la concesión de Pontevedra que tiene su captación en el río Lérez y el Pontillón.

Desde el Concello indican que, por el momento, no hay novedades en cuanto a posibles restricciones por la sequía, más allá de un seguimiento más detenido de la evolución del caudal del río y un uso responsable del agua. El Pontillón do Castro, sigue a un 87% de su capacidad.

El Lérez bajaba ayer tarde con un caudal medio de 2,5 metros cúbicos por segundo, lo que significaba la cifra más baja de todo el año. En 2021, a 8 de julio, su caudal era de 10 metros cúbicos. Con todo, es un caudal bajo pero no extraño para el Lérez en verano, con otros ejercicios muy secos en los que llegó descender de este umbral.

El tiempo de los próximos días no va a ayudar a que los recursos hídricos mejoren. La ola de calor dejó ayer esa máxima de 36 grados en la estación de Campolongo de Pontevedra y se espera que hoy incluso haga el mismo calor o incluso más. Una cifra que lo convirtió en el día más caluroso en lo que va de año.

La previsión de MeteoGalicia indica que el mercurio podría volver a los 36 grados. Mañana seguirán las temperaturas altas, aunque con un ligero descenso. Se prevé una máxima de 32 grados y continuarán las llamadas “noches tropicales”, con mínimas por encima de los 20 grados, concretamente no se bajará de los 21. En Sanxenxo el termómetro llegó ayer a marcar 34,1 grados.