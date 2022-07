La masonería se reivindica en Pontevedra

El historiador, profesor de la Universidad de Vigo y destacado masonólogo Alberto Valín Fernández fue en la mañana de este sábado el gran protagonista del homenaje que le tributaron en Pontevedra las logias españolas en agradecimiento por la cesión de los derechos de sus obras, absolutas referencias para el estudio de estas organizaciones de carácter iniciático, simbólico, filosófico y también filantrópicas.

José Vázquez, presidente de honor del Instituto de Estudios Masónicos de Galicia, fue el anfitrión del encuentro y destacó “la generosidad de un historiador que es el más reputado de España en el estudio de la masonería, sobre todo en los siglos XIX y principios del XX, que ha cedido los derechos a nuestro Instituto para que éste continúe con la tarea de investigación, estudio y difusión de la masoneria”.

La ex parlamentaria Patricia Vilán, que consiguió que todos los grupos del Parlamento gallego aprobasen por unanimidad una iniciativa de rehabilitación de la memoria de la masoneria, ejerció de madrina del acto. Éste no solo estuvo cargado de los gestos simbólicos de estas logias (desde el uso de bandas identificativas a saludos y tratamientos entre hermanos) sino que tuvo lugar en un espacio no menos simbólico, la Casa de los Fonseca, actual Archivo Histórico Provincial.

Construida entre los años 1910 y 1912 a iniciativa de Eulogio Fonseca García de Redondo, miembro de la logia pontevedresa Helénica, es una mansión neoclásica cuya escalinata está flanqueada por dos esfinges. Cuenta con un gran frontón en el que se abre una ventana semicircular, una referencia al Ojo de la Providencia, símbolo con el que los masones identifican al Gran Arquitecto del Universo, y precisamente tras esa ventana se ubica uno de los espacios más sorprendentes y desconocidos de la ciudad: un templo oculto en el espacio más discreto de la casona en donde tuvo lugar la firma protagonizada por Alerto Valín, que formalizaba así la cesión de los derechos de su obra.

“Los masones estamos en todos los campos, los hay arquitectos, médicos, militares, profesores… De todo tipo de profesiones, lo cual enriquece mucho porque cada uno de ellos aporta su punto de vista", señala el anfitrión

El templo, orientado de modo alegórico y en el que no falta un estrado para el trono del Venerable Maestro, fue además decorado con los símbolos de la masonería, en una ambientación que también cuenta con sus respectivos y complejos códigos.

“La masonería hoy por hoy es, como institución, la que custodia determinados valores basados en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hoy desgraciadamente en el mundo estos valores están en una posición diferente a la que probablemente tendrían que estar, y solo hay un factor de protagonismo, que es el dinero”, explica a FARO el anfitrión del encuentro.

En el inicio de la Guerra Civil “se estimaba que habría en toda España unos 4.500 hermanos, pero el Tribunal de Represión de la Masonería abrió 35.000 causas”, excusas para incautaciones de bienes, persecuciones, encarcelamientos, condenas a muerte etc

Éste convocó a hermanos de distintas logias del Estado, entre ellos Andoni Fuentes de Cía, gran inspector de Educación de la Gran Logia de España, uno de los que hizo hincapié en la “represión sistemática” a la que sometió el franquismo a los masones. Explicó que en el inicio de la Guerra Civil “se estimaba que habría en toda España unos 4.500 hermanos, pero el Tribunal de Represión de la Masonería abrió 35.000 causas”, que sirvieron de excusa para incautaciones de bienes, persecuciones, encarcelamientos, condenas a muerte etc.

El imaginario conspiranoico del franquismo pervivió durante la transición. “Era tal la cantidad de prejuicios”, recordó en su discurso el presidente de honor del Instituto de Estudios Masónicos de Galicia, “que cuando la Logia de España solicitó la legalización” el Ministerio del Interior se la denegó y tuvo que ser la Audiencia Nacional quien en 1979 emitiese una sentencia para que esta organización pudiese entrar en el registro de asociaciones.

También Andoni Fuentes de Cía hizo referencia en su intervención a que “cuando preguntas a profanos qué conocen de la masonería” aparece con frecuencia “la leyenda negra que nos persigue, de secta, por la que hemos sufrido persecución”. Así, el acto buscaba ser una reivindicación pública de estas logias y de su papel durante los últimos 300 años en defensa de la igualdad y la libertad porque, recordó, “el espíritu de la Ilustración, del enciclopedismo y la filosofía corre por nuestras venas”.

Los participantes recordaron que “los masones estamos en todos los campos, los hay arquitectos, médicos, militares, profesores… De todo tipo de profesiones, lo cual enriquece mucho porque cada uno de ellos aporta su punto de vista, y entre todos se logra la síntesis que es la Gran Logia de España”.

Ésta fue la principal impulsora del encuentro, en el que también tomó parte la Gran Logia Liberal, y en el que Patricia Vilán incidió en que “la memoria hay que reivindicarla, y vosotros sois un ejemplo de la memoria y el honor de una institución que ha luchado por el ser humano desde su nacimiento”. Sin resistencia y sin memoria, recordó la madrina, “se puede sobrevivir, pero no se puede vivir con dignidad, y esta institución para mi está unida a la dignidad y al honor”.