Cuntis encara unha fin de semana repleta de actividades culturais e deportivas que arrancaron onte coa primeira sesión do Festival Atlántica. Na xornada deste hoxe o Festival compartirá protagonismo co ciclismo, xa que Cuntis será a sede dunha MiniBTT en horario matinal e do IXCO Vila de Cuntis.

En relación ao Festival Atlántica, ás 21.30 horas intervén o galego Celso Fernández Sanmartín en Castrolandín. Para mañán domingo, o Concello anima á cidadanía a participar na IX Andaina Vila de Cuntis, denominada este ano “Ruta dos tres castros”.