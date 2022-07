Cierran nuevas camas en el CHOP pese a esperas de más de 20 horas por una

Hasta 25 horas de espera en una camilla en Urgencias de Montecelo para obtener una cama en la que ser ingresado en el CHOP. Es el dramático día a día en este complejo hospitalario desde hace varios días, con una avalancha de pacientes, muchos de ellos sospechosos de COVID y con parte de varios servicios con sus camas inoperativas por falta de personal sanitario para atenderlos.

Este panorama ya es habitual desde que comenzó el verano y no parece tener fin. De hecho, el sindicado médico CESM de Pontevedra alerta de que este fin de semana puede agravarse la situación. Su delegado en la ciudad, Enrique Marra-López, advierte de que el ser el lunes festivo en el municipio, por el día de San Benito, “casi no habrá altas por ser días festivos y seguirán llegando los pacientes a Urgencias teniendo que ingresar algunos de ellos, y como no habrá camas quedarán una vez más en Urgencias en los pasillos”.

Según su parte diario de este miércols, “a las 21.00 horas del viernes quedaban en Urgencias pendientes de ingreso 13 pacientes, ya las nueve de las mañana de este sábado quedaban pendientes de ingreso seis enfermos, el más antiguo desde las ocho de la tarde del la jornada anterior”.

Este médico subraya que “en las últimas 48 horas hubo al menos tres pacientes mayores de 87 años (dos de ellos positivos en COVID) que estuvieron esperando más de doce horas por una ambulancia para retornar a su domicilio, más de doce horas”, una deficiencia que se atribuye a la condiciones de la concesión a la empresa Civera.

El CESM añade que en la mañana de este sábado “la gerencia y la dirección decidieron cerrar diez camas de cirugía y cuatro de traumatología, adelantándose al cierre previsto para el día 15 de la planta de cirugía impar y traumatología impar. Al parecer alegan que no tienen personal de enfermería para contratar al haber dado vacaciones previstas al personal fijo”. Además, el sindicato señala que “hay al menos seis camas bloqueadas hasta el martes para pacientes que van a ser operados de varices ese día y que estarán hospitalizados 24 horas”, una situación que califican de “todo un despropósito.

Mientras tanto, alerta de que “siguen sin cubrirse a los médicos de diversos PAC, dejando mermados los efectivos con un solo profesional de guardia, y moviendo a otros desde donde hay dos a donde no hay ninguno. Esto ha ocurrido en Baltar, Marín, A Parda, O Grove o Bueu". Además, señala que “las camas que ocupan los pacientes de COVID están repartidas por todas las plantas del hospital Montecelo y Provincial” al no haber planta específica , como sí ocurría en olas previas, “lo que dificulta el aislamiento necesario y facilita los contagios a otros pacientes ingresados y a los profesionales que trabajan”.

En la jornada de este sábado hay 105 enfermos ingresados en alguno de los tres hospitales del área. En concreto, eran dos e la UCI de Montecelo (dos menos que el día anterior) y 103 en planta, uno menos. Un total del 89 estaban en el CHOP, doce en O Salnés y dos en el QuirónSalud Miguel Domínguez. Pontevedra es la segunda área gallega con menos hospitalizados con COVID, solo por delante de Ferrol.

En las últimas 24 horas se detectaron 154 nuevos contagios y se otorgaron 164 altas, por lo que hay diez casos activos menos, hasta los 1.826.