Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela contará este mes cun programa festivo e cultural no que salienta a actuación de Roi Casal, A Roda, Os Trazantes, a Feira de Cuspedriños, a Baixada de Carrilanas e as Festas do Ecce Homo en Cerdedo. Unha das actuacións máis agardadas, despois de que tivera que ser aprazada pola choiva é a do músico galego Roi Casal que estará o día 15 de xullo na Praza do Concello, en Cerdedo co seu espectáculo “Son galego, Son cubano”.

O sábado 16 tomarán o relevo Os Trazantes de Tenorio, coa súa tradicional mostra que terá lugar no campo da festa da parroquia. O domingo 17, actuará o mítico grupo galego A Roda, ás 22.00 horas en Cuspedriños que celebrará a Feira Agroalimentaria e tradicional. Na seguinte semana, o sábado 23, a adrenalina protagoniza a Baixada de Carrilanas en San Xurxo de Sacos coa participación daqueles “tolos cos seus cacharros”, dentro da disciplina de deportes de inercia onde se adquiren grandes velocidades e se pondera a pericia dos pilotos. Ese mesmo día tamén terá lugar o Día do Neno, con inchables, festa da escuma, xogos, etc. na praia fluvial de Cerdedo. O domingo 31 actuará a Banda de Música de Cerdedo, ás 20.00 horas na Praza do Concello.