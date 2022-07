Marín ya tiene juegos de agua

La alcaldesa, María Ramallo, y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y el presidente del Puerto, José Benito Suárez Costa, encabezaron ayer inauguración oficial de la nueva imagen del Paseo Alcalde Blanco, una remodelación de más de 1,3 millones de euros financiado en su mayor parte con fondos europeos.

Aunque el paseo está abierto desde hace meses, y es utilizado por muchos marinenses y visitantes, su principal atractivo son a partir de ahora sus juegos de agua, de los que disfrutaron ayer los más pequeños. Son cinco elementos que se activan a través de unos botones táctiles, un circuito lúdico que permite mojarse y refrescarse en los meses de verano. Todo el paseo ha sido remodelado con nuevos espacios verdes, mobiliario y pavimento renovado y se ha mejorado la iluminación. También se han colocado barandillas y se ha construido un mirador hacia la ría de Pontevedra y la Illa de Tambo. En la parte baja del mirador, se ha dejado espacio para un local de hostelería, aún sin acondicionar.

El acto de ayer no estuvo exento de polémica. El PSOE recordó que “lo normal es invitar protocolariamente a las administraciones que han financiado la obra o gestionado los fondos con los que se ha podido llevar a cabo la obra. Sin embargo el gobierno local decide no invitar a la Delegación del Gobierno a pesar de que es el Ministerio de Hacienda el que gestiona los fondos EDUSI, pero sí invita a la Xunta que no aporta fondos ni económicos ni los gestionan”.