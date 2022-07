Marín ya tiene sus Festas do Carme en marcha, con la Alameda como escenario este fin de semana de la I Festa dos Viños da IXP Ribeiras do Morrazo, en la que se podrán degustar y catar las distintas variedades que producen a Adega de Ardán, Los Areeiros, Videiras no Mar, Viñas del Monasterio y Reboraina. A las 23.00 horas tendrá lugar el Marín Dance Festival en el Parque Eguren.

Mañana sábado se leerá el pregón a cargo de Manuel Villanueva en la Alameda y habrá animación musical, así como diferentes conciertos y actuaciones. El domingo tendrá lugar la misa y procesión en honor de San Cristóbal en la iglesia de Santa María do Porto, una actividad infantil a cargo de Tarabelos en la Alameda y, a las 21.30 horas, la gala del Ballet de Galicia en el Parque Eguren. El día grande, el sábado 16, arrancará con un pasacalles y posterior misa en honor a la Virgen del Carmen en la iglesia de Santa María do Porto (12.00 horas). Después habrá concierto y baile de O Fiadeiro, con pasacalles y fin en la Alameda. A las 18.30 horas comenzará la ofrenda floral a la Virgen del Carmen, con salida del Concello, y la procesión empezará a las 19.00 horas. Por la noche habrá batucada por las calles de la villa, espectáculo a cargo de Pomper en la Alameda (22.00 horas), verbena a cargo de la orquesta Marbella en la plaza de España (23.00 horas) y a la medianoche, gran tirada de fuegos de artificio. La víspera del Carmen, el viernes 15 de julio, se celebrará la Gala Xacobeas en Concerto en la plaza de España a partir de las 22.30 horas.