Una campaña con un 70% de inserción laboral

Tienen entre 16 y 29 años y buscan trabajo. No todos encuentran las oportunidades adecuadas en el momento adecuado, así que son talentos que se terminan perdiendo. Para que esto no ocurra, Cruz Roja Pontevedra ha puesto en marcha la campaña “Somos Go: una generación de oportunidades”, que solamente este año ha logrado la inserción laboral del 70% de los participantes totales, 38.

Asya Nichami, de 21 años, y Raúl Carballo, de 26, son dos de estos jóvenes trabajadores, que cuentan a FARO su experiencia en el programa y sus inicios en el sector de la alimentación, en el que se encuentran ahora. En todo momento han estado orientados por Ángela González, técnica de empleo del proyecto de jóvenes. Raúl Carballo estudió dos ciclos medios de Formación Profesional de Electricidad y Hostelería, sin embargo, no logró, al menos por el momento, hacer carrera en ninguno de ellos. Por ello cuando le llamaron desde Cruz Roja para participar en el programa “Somos Go” no se lo pensó dos veces. "Nunca pensé que iba a trabajar en el sector de la alimentación ni que me gustase tanto como me está gustando; estoy muy contento" Raúl Carballo - 26 años “Hice varios cursos, sobre cómo afrontar una entrevista, mejorar el curriculum, empoderamiento digital... y terminé haciendo los de cajero y reponedor, entre otros”, resume. Durante esa formación previa tuvo la ocasión, al igual que el resto de participantes, de conocer sus fortalezas y debilidades a nivel laboral. Tras ello comenzó 15 días laborales de prácticas en uno de los supermercados del grupo Vegalsa Eroski de la provincia de Pontevedra, lo que le abrió las puertas a un contrato que inició el pasado 17 de junio. “Nunca pensé que iba a trabajar en el sector de la alimentación ni que me gustase tanto como me está gustando; estoy muy contento”, reconoce satisfecho y agradecido a Cruz Roja, “porque sin ellos no hubiera tenido esta oportunidad”. Plan de Garantía Juvenil Tanto Raúl como Asya, al estar desempleados y ser menores de 30 años, entran directamente en el Plan de Garantía Juvenil del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que tiene como objetivo facilitar el acceso de las personas jóvenes al mercado de trabajo. A esta base de datos tienen acceso los técnicos de Cruz Roja como Ángela González, que llaman a los jóvenes de la zona que encajan en proyectos como el “Somos Go”. En el caso de Asya Nichami, que acababa de terminar la ESO, el proceso fue a la inversa, ya que fue ella quien contactó directamente con Cruz Roja, de quien tenía buenas referencias por una positiva experiencia anterior de su hermana. "Aunque me pongo un poco nerviosa, me gusta mucho el trato con la gente y atender a las personas, ayudarlas" Asya Nichami - 21 años “Hice unos cuantos cursos, entre ellos el de refuerzo de entrevistas. Todo el proceso fue increíble y ahora estoy trabajando en el Carrefour de Pontevedra”, asegura la joven, a quien le hubiera gustado estudiar un ciclo medio de Enfermería, aunque a que a raíz de esta nueva experiencia laboral cada vez le atrae más su trabajo: “Me está llamando muchísimo la atención del sector de la alimentación”. “Lo que más me cuesta es la atención al cliente, y aunque me pongo un poco nerviosa, me gusta mucho el trato con la gente y atender a las personas, ayudarlas”, confiesa. También en su caso está muy agradecida a Cruz Roja, “porque yo sola no hubiera conseguido ni las prácticas ni este trabajo”. Los errores más comunes Los jóvenes que participan en la campaña “Somos Go” tienen menos de 30 años, pero Cruz Roja Pontevedra tiene en su Plan de Empleo otros proyectos destinados a otras franjas de edad superiores, para que ninguna persona se quede sin la oportunidad de trabajar. “Aquí hacemos mucha formación en diferentes áreas: caja y reposición, almacén, limpieza, operario de producción en breve... Y hay esa orientación común a todos ellos, que es la de búsqueda de empleo: competencias, curriculum vitae, cartas de presentación, entrenamiento de entrevistas de trabajo...”, enumera Ángela González. Los errores que los participantes pueden cometer son los habituales a cualquier edad y formación: “no se saben vender”. “Todos se muestran inseguros con lo que han de decir, pero también en otras cuestiones técnicas relativas a la organización del CV”, señala. En el último año, 65 jóvenes han participado en la comarca de Pontevedra en el Plan de Empleo de Cruz Roja.