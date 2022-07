O pleno de Cerdedo-Cotobade aprobou onte, co apoio en solitario do PP, os tres regulamentos que determinarán o funcionamento e a admisión de beneficiarios na Residencia de Maiores e do Centro de Día que se construirán en Carballedo. O alcalde, Jorge Cubela, explico que a Residencia terá que ter unha xestión indirecta.

Coa aprobación dos regulamentos da Residencia, do Centro de Día e da admisión de beneficiarios do servizo, o Concello de Cerdedo-Cotobade chega ás portas de iniciar o procedemento de licitación pública da construción da Residencia de Maiores que agárdase que se conclúa antes de que finalice o presente ano. O centro emprazarase en cinco parcelas que suman 10.688 metros cadrados e terá unha superficie de 3.304 metros tras un investimento duns 3,6 millóns de euros, cunha aportación do Concello de 750.000 euros de fondos propios e un prazo de execución material da obra duns 14 meses.