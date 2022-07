El Rey Felipe VI regresará el próximo día 16 a Marín para presidir los actos de Jura de Bandera y entrega de Despachos en la Escuela Naval con motivo del Día del Carmen. No acudía a esta ceremonia castrense desde 2019. Su presencia ha sido confirmada por fuentes oficiales, aunque no del Ministerio de Defensa y no se ha concretado todavía si acudirá la Reina Letizia, que acaba de dar positivo por COVID.

Por su parte, este miércoles atracaba en A Coruña y el próximo martes, día 12, lo hará en la Escuela Naval de Marín. El buque escuela Juan Sebastián Elcano también regresa este año a la ría de Pontevedra en el tramo final de su crucero de instrucción, que este año consistió en una vuelta al mundo para conmemorar el 500 aniversario de la gesta del marino que da nombre al buque. Tras una breve escala en Baiona, el día anterior, la llegada del Elcano a Marín será el martes, cuando finaliza la travesía de los alumnos de tercer curso de carrera, y permanecerá en la Escuela Naval hasta el día 17, jornada posterior al Día del Carmen. El centro castrense celebra este día su acto central del año, con la Jura de Bandera y entrega de Despachos, una ceremonia que presidirá el Rey Felipe VI, tras una larga ausencia debido a las restricciones del COVID y otras circunstancias. Felipe VI, que cursó sus estudios de la Armada en el centro marinense, es Hijo Adoptivo de Marín, y si no hay cambios, acudirá a un acto que se celebrará en la explanada de la Escuela Naval, con la previsible presencia también de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente de la Xunta Alfonso Rueda, la alcaldesa de Marín, María Ramallo y otras autoridades y representaciones. El buque escuela Juan Sebastián Elcano recala en el puerto coruñés en su crucero de instrucción número 94. Permanecerá hasta el domingo en A Coruña con alumnos de tercer curso de la Escuela Naval Militar, cuyo periplo de instrucción comenzó en febrero en el puerto de Cádiz y concluirá, de nuevo, en la capital gaditana a finales de julio del año próximo. Entre ambas fechas, la tripulación atracó en puertos de Grecia, Italia, Cabo Verde, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, Francia y España. La visita del navío a la ciudad coruñesa incluye la realización de “actividades conmemorativas y divulgativas de la primera vuelta al mundo” por parte del navegante Elcano, un programa que desarrolla en colaboración con el Concello de A Coruña.