Pontevedra conquista a los franceses

Las nuevas tecnologías permiten monitorizar casi cada detalle. Vivimos con un localizador permanente en el bolsillo al que llamamos móvil y que cada vez más permite saber más de nuestros gustos, costumbres y preferencias.

Este “big data” es también clave para la administración. Permite constatar tendencias y para ello el INE, por ejemplo, está desarrollando programas experimentales que, garantizando el anonimato, hacen posible conocer los movimientos turísticos tanto de los españoles hacia el exterior como de los extranjeros hacia España. Así, utilizando los datos de ubicación de operadoras de compañías de telefonía móvil extranjeras que utilizaron a las empresas españolas durante su estancia en el país se ha podido realizar un mapa con las principales nacionalidades que visitan un ayuntamiento concreto.

El INE monitorizó los datos de los móviles de los turistas que visitaron España para realizar este mapa

Y es aquí donde se rompen ideas preconcebidas. En la mayoría de los concellos de la provincia como Vigo o incluso Sanxenxo, el mayor número de visitas lo aportan, con diferencia, nuestros vecinos portugueses. Pero no ocurre lo mismo en Pontevedra. ¿Quienes son los principales visitantes de la Boa Vila? Según estos datos del INE son los franceses. Y además no es flor de un día, parece una clara tendencia continuada.

Entre enero y mayo de este año un total de 2.387 móviles de ciudadanos galos se detectaron en Pontevedra (lo que nos daría una cifra similar de visitantes, dado que alguno podría portar dos terminales, como advierte el INE). Son más que los 1.833 portugueses y que los 1.662 neerlandeses que llegaron a la ciudad. Por cierto, es también resaltable el interés por Pontevedra entre los habitantes de los Países Bajos en temporada baja, cuando son los segundos visitantes en cuanto a número, incluso por encima de los vecinos lusos.

Entre enero y marzo de este año se contabilizaron un total de 2.387 móviles de ciudadanos franceses en la ciudad, más que portugueses y neerlandeses, las siguientes nacionalidades con más visitas

Pero volvamos a los franceses. Son los que más visitas acumulan este año y no es algo nuevo. El pasado ejercicio también fueron los extranjeros que más visitaron la ciudad en ocho de los doce meses del año. Es cierto que en julio, septiembre y octubre fueron superados por los portugueses y los estadounidenses, pero volvieron a recuperar el “top” de la clasificación en agosto. En plena temporada alta aportaron a la ciudad 791 visitas, más que las 757 de Portugal o las 551 de los estadounidenses, que en verano parece que también se animan a conocer la Boa Vila.

Lo de Pontevedra es una peculiaridad no solo en la provincia, en donde Portugal arrasa en destinos como Sanxenxo, Baiona o Vigo. También en Galicia. Por ejemplo, en Santiago los alemanes se llevaban la palma, o los británicos en A Coruña.

¿Y qué hay en Pontevedra que atrae tanto a los franceses a la ciudad? Una de las grandes entradas de visitantes extranjeros en la ciudad se produce a través del Camino Portugués a Santiago. Uno de sus grandes impulsores, Tino Lores, indica sin embargo que los franceses no son grandes usuarios del albergue de peregrinos: “Están llegando sobre todo portugueses y también italianos, los franceses, si vienen, son más de albergue privado”. Sí que es verdad que el Camino no puede ser una explicación para parte de este fenómeno, pero no del todo. Y es que basta con comprobar como en otro fin de etapa de la ruta portuguesa como es Caldas, los peregrinos de nacionalidad francesa ya no son mayoría. Entonces, hay algo más.

Una posible explicación se puede encontrar en la gran repercusión que tuvo en este país el modelo de ciudad que Pontevedra lleva dos décadas vendiendo al mundo. Canales de televisión generalistas como la pública TF2 o el Canal Arte han dedicado reportajes a Pontevedra, esa urbe sin coches que ha recuperado su casco histórico con un modelo pionero de reforma urbana. También han sido muchos los viajes del gobierno local a Francia, el último a Estrasburgo, sin ir más lejos. También instituciones francesas (como el ayuntamiento de París o alcaides de la región de Thau) se interesaron por la ciudad. Quizá el mensaje que difunde Pontevedra sobre su modelo urbano esté calando entre la población gala y se hayan decidido a conocerlo en persona.