La Festa dos Libros recupera la presencialidad con 89 actividades

Las trece librerías de la ciudad protagonizarán a partir del próximo viernes la Festa dos Libros, que recupera la plena presencialidad con 89 actividades para todos los públicos, desde espectáculos infantiles a encuentros con autores, firmas de libros y también música en directo.

Más de 80 escritores e ilustradores participarán en los distintos encuentros, según avanzó la concejala de Festas, Carme da Silva, a la que acompañaron en la mañana de este martes en la presentación de esta cita con la lectura Marifé Estévez Vigo, de la librería Clip, Marina Couto García, de Aviones de Papel, y Adriana Otero, de Cronopios. Las profesionales constataron que se mantiene el interés del público por el libro, una tendencia que emergió en la pandemia. “A la gente le gusta el papel y pasar las hojas”, constató Marifé Estévez, mientras que Adriana Otero indicó que durante la crisis sanitaria “uno de los mayores gustazos fue que la gente recuperó la lectura como entretenimiento”.

Los niños contarán con actividades matutinas durante toda la feria, en la que funcionará una imprenta itinerante, vagabunda y mutante, la “Alouette Machine”, con tipografías de época de madera, prensas de impresión antigua, rollos y tintas

Además de las citadas, participarán en la fiesta las librerías Cao, D-Lectum, El Naranjo, El Pueblo, Escolma, Espazo Lector Nobel, La Nube de Papel, Metáfora, Paz y Seijas. Sus puestos abrirán durante los tres días de la feria (que se prolongará hasta el domingo, día 10) de 11 a 14 y de 18 a 22.30 horas.

La Festa dos Libros rendirá homenaje en esta ocasión al escritor, periodista y guionista Diego Ameixeiras. Carme da Silva recordó que este referente de la novela negra recibió el Premio da Crítica y el Follas Novas y compartirá conversación en Pontevedra con Mercedes Corbillón, responsable de la librería Cronopios y a quien la Federación de Librarías de Galicia distinguió también este año con el Premio Honorífico Follas Novas.

Con Diego Ameixeiras, una extensísima nómina de escritores se sumarán a la fiesta, que no solo contará con los géneros clásicos sino también con propuestas vinculadas a la ciencia, el arte, la divulgación o la memoria histórica. Así, con autores de novela y poesía como Antía Yáñez, Paka Díaz, Arantza Portabales, Diego Giráldez, Adrián Morgade, Rena Ortega, Xosé Monteagudo, Manuel Jabois, Xosé Álvarez Castro, Luis Rei Núñez o Juan Tallón, estarán divulgadores como la paleoantropóloga e investigadora en Atapuerca María Martinón-Torres, que presentará su libro “Homo Imperfectus. ¿Por qué seguimos enfermando a pesar de la evolución?”. Conversará en la tarde del sábado con Miguel Ángel Cajigal Vera, conocido como “El Barroquista”, que en su ensayo “Otra historia del arte. No pasa nada si no te gustan Las Meninas”, invita a gozar de las obras de arte sin prejuicios. Las firmas de libros y encuentros lectores se completarán con las actuaciones musicales de Protois, durante la jornada inaugural, y Bossa, grupo formado por Cora Velasco y Andrés Martínez Corbo, que actuará el sábado 9.

Por su parte, los niños contarán con actividades matutinas durante toda la feria, en la que funcionará una imprenta itinerante, vagabunda y mutante, la “Alouette Machine”, que con tipografías de época de madera, prensas de impresión antigua, rollos y tintas busca recuperar la técnica ancestral y mostrar cómo se hacían antiguamente los libros, tarjetas, postales o carteles.