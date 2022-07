A Asociación Cultural Abiñadoira estreou o verán coa recuperación das Xornadas Culturais, que este ano cumpren a súa vixésimo oitava edición. A cita, coa que colabora o Concello de Sanxenxo, desenvólvese esta fin de semana en dúas localizacións, Praza Pascual Veiga e Rúa de San Isidro. As xornadas inauguráronse o venres cunha actuación de Abiñadoira, na que se fixo un repaso polo repertorio de gaita, pandeireta e baile na Praza Pascual Veiga. Na mesma ubicación onte tivo lugar a VI Xuntanza de Labores na Rúa, unha xornada para por en valor e amosar distintos tipos de labores artesanais.

Hoxe domingo a rúa San Isidro convertirase no escenario da XXVII Romería Tradicional. Dende as 9 horas, o vial contará con expositores nos que se poderán mercar productos típicos da zona como mel, chourizos, pan de millo, bizcoitos, empanadas... Tamén haberá unha taberna con viño do país, ademáis de churrasco e tortillas. Ao longo da xornada haberá música, baile e cantigas improvisadas. Este ano a romaría contará coa actuación da Banda de Música de Sanxenxo, arredor das 13 horas, e xa pola noitiña, ás 22 horas, terá lugar o concerto de Pandereteiras Sen Fronteiras.