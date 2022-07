A Xunta de Goberno da Deputación aprobou a concesión de fondos para dous municipios da comarca da man da liña 1 de Investimentos do Plan Concellos.

Unha das achegas é para Campo Lameiro, que recibirá 133.920 para humanizar as rúas de acceso á Igrexa de San Miguel do Campo, no núcleo do municipio, e a rúa de aceso á Igrexa de Moimenta. A outra para Poio, que realizará obras na cuberta e de rehabilitación no parque infantil de Rosalía de Castro cunha achega de 195.870. Substituiranse os xogos existentes por outros novos, ampliaranse a zona de caucho a todo o ámbito do parque, realizarase unha cuberta para protexer os xogos de madeira e aumentarase a superficie do parque.