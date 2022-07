La ciudad lleva al Museo Reina Sofía la próxima cita internacional: la Placemaking Week Europe

El propio Miguel Fernández Lores y la concejala Anabel Gulías mantuvieron ayer una reunión de trabajo con las primeras empresas colaboradoras en la puesta en marcha de este congreso, que el gobierno local sitúa como “uno de los eventos más importantes del mundo en el campo del urbanismo y el futuro de las ciudades.

Ya se cuenta con el apoyo de ocho empresas y cinco entidades, pero se buscan nuevos patrocinios. “Todos estos colectivos estarán presentes de diferentes formas y tipos de colaboraciones durante el evento, aportando material o aportando actividades complementarias, por ejemplo, pero siempre con el objetivo de mostrar el potencial pontevedrés y empresarial gallego”, dijo ayer Gulías. “La intención con todo esto es convertir la Placemaking Week en un escaparate del talento empresarial de nuestra ciudad, un ejemplo de políticas públicas a disposición de los ciudadanos para hacernos mejores ciudades”, añadió.

Algunas de las propuestas empresariales se incorporarán al programa del propio evento internacional y también se mantendrán encuentros bilaterales entre visitantes y entidades y empresas colaboradoras para aunar esfuerzos y crear sinergias. “Vamos a poner a disposición de los vecinos y de los empresarios todas las herramientas para cristalizar estos encuentros”, apuntó la edil.

Por su parte, el alcalde agradeció la presencia de empresas y entidades que pudieron asistir a este encuentro, recordando que en septiembre habrá “cientos de personas interesadas en el gran debate que tiene que ver con la ciudad del futuro, el urbanismo , construcción de villas más seguras y habitables y, ese concepto que está por encima de todo, que es dejar un lugar mejor para nuestros hijos y nuestras nietas”.

“Tenemos este Placemaking Week Europe en septiembre y como queremos que sea un evento que promueva Pontevedra y Galicia, el martes haremos una presentación en el Museo Reina Sofía, porque creemos que es una cita que requiere tener esa trascendencia”, dijo el alcalde. “Queremos animar a la gente a que venga, y entendemos esta presentación como una herramienta publicitaria más para promocionarla desde Madrid. Tenemos claro que queremos que la gente que venga a Pontevedra en esos días, que ya llega con una impresión positiva, se vaya con una aún mejor”.

El regreso de la delegación pontevedresa desde Estrasburgo,alterado por la cumbre de la OTAN

Después de tardar más de 22 horas en llegar a Estrasburgo por diferentes contratiempos que se fueron sucediendo a lo largo del martes pasado, el viaje de vuelta a Pontevedra del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores; el teniente de alcalde, Tino Fernández, y representantes de medios de comunicación locales no podía ser tranquilo. La Cumbre de la OTAN que se celebra estos días en Madrid ha revolucionado el tráfico aéreo, obligando a cancelar algunos vuelos y provocando retrasos en la práctica totalidad de las salidas programadas en las diferentes terminales. Uno de los vuelos afectados fue el de Madrid-Estrasburgo, en el que la expedición pontevedresa tendría que embarcar una vez llegase a la ciudad alsaciana y fuese acondicionado, que sufrió un retraso de alrededor de una hora y 20 minutos. La salida desde Estrasburgo, prevista inicialmente para las 18.05 horas, se produjo en torno a las 19.30 horas. No sería importante si no hubiera que coger un enlace en el aeropuerto de Barajas con destino Vigo. Una escala que iba a ser de casi dos horas finalmente fue de menos de 20 minutos. Tocaba correr, y mucho, para llegar a tiempo al avión o el regreso a casa podría retrasarse incluso hasta el martes, ya que no había disponibilidad de vuelos, ni de trenes, ni de autobuses al coincidir la Cumbre de la OTAN con el inicio de las vacaciones de verano para mucha gente.

Carreras por Barajas

Nada más bajar del vuelo procedente de Estrasburgo y recoger las maletas a pie de pista, la expedición pontevedresa echó a correr –unos más que otros– y de manera escalonada fueron llegando primero al metro que conecta la terminal 4 con la terminal satélite y después a la puerta de embarque. Esta vez el tráfico aéreo favoreció, pues también saldría con retraso este avión y ese mínimo margen permitió que todos pudieran embarcar. Pero no acabarían ahí los problemas de un viaje cargado de contratiempos. Con las casi 200 personas que iban en el vuelo a Vigo ya sentadas, el comandante informó de que había una avería en la puerta de la bodega en la que se coloca el equipaje y que tendría que venir personal de mantenimiento a intentar arreglarla. Solo fue un susto, ya que una media hora después el aparato comenzaba a moverse. Con una hora de retraso salió el vuelo Madrid-Vigo, que aterrizó en Peinador a las 0.20 horas del viernes. En torno a la 1.00 horas el alcalde, teniente de alcalde y el resto del grupo llegaban a la Boa Vila. Otra cosa no, pero este viaje ha dejado anécdotas de sobra para recordar.