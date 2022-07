O Concello de Barro puxo en marcha unha nova edición do “Espazo Concilia”, unha actividade que combina lecer e coa que o goberno municipal quere axudar a conciliar a vida laboral e familiar das nais e pais que traballan.

Esta actividade desenvolverase como as edicións anterior no Pazo da Crega, mais este ano coa novidade de que os nenos participantes van poder gozar de todo o espazo exterior axardinado, onde se executou un proxecto para pór en valor todo este espazo e integralo na trama urbana.

O Concello ofertou un total de 150 prazas repartidas nos meses de xullo e agosto, mais recibíronse nas oficinas municipais un total de 172 solicitudes de praza, polo que se decidiu facer un esforzo para que ningún cativo quedase sen praza e poder así axudar a todas as familias de Barro a conciliar a vida laboral e familiar.

O elevado número de solicitudes e a ampliación do aforo por parte da Xunta posibilitou que desde o concello se fixese unha ampliación para admitir todas as solicitudes presentadas, co fin de axudar ás familias de Barro.