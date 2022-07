O Ateneo Santa Cecilia de Marín acolle hoxe ás 20.30 horas, a presentación de “O idioma galego baixo o franquismo”, de Henrique Monteagudo. Acompañando o autor, estará Tati Mancebo, directora comercial de Editorial Galaxia. Publicada na colección Manuais, “O idioma galego baixo o franquismo. Da resistencia á normalización”, de Henrique Monteagudo, nace como a continuación da “Historia social da lingua galega”. Nela, o autor ofrece unha aproximación de conxunto ao período franquista. Analízase a política lingüística represiva da ditadura, consistente na imposición coactiva do castelán e na marxinación sistemática do galego, e aténdese ás dinámicas sociais que abocaron a un proceso de substitución masiva do galego. O seu foco sitúase na resistencia político-cultural galeguista”.