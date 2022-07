Ence reitera su órdago por Lourizán: “No se puede instalar una fábrica de celulosa en As Pontes”

Antonio Casal, director territorial de Ence en Galicia, presentó ayer en Pontevedra el proyecto de la empresa para construir en As Pontes una planta de biofibras que permitirá recuperar cartón y papel para transformarlo en papel tisú, con un aporte de un 20% de fibra virgen que procedería de la fábrica de celulosa de Lourizán. Y lo hizo dejando claro una y otra vez que este acercamiento de Ence hacia la zona industrial de Ferrolterra no se debe intuir como un primer paso de cara a un posible traslado de su negocio de celulosa a esta misma ubicación. Tampoco como una oportunidad para acometer esta reubicación de la fábrica como se apunta desdeel Concello de Pontevedra.

En este sentido, tanto Ence como la Xunta –el director territorial estuvo acompañado del vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde–, reiteraron que el de As Pontes es un proyecto “complementario” pero no sustitutivo de la fábrica de pasta de papel de Pontevedra sobre la que reafirman su apuesta por mantener la concesión. Un “órdago” por Lourizán que sigue teniendo dos disyuntivas: O la renovación de la concesión o el desmantelamiento, sin posibilidad de reubicación de la fábrica en otro punto de Galicia.

La fábrica de As Pontes producirá unas cien mil toneladas al año de papel tisú para el mercado del noroeste peninsular

Ambos apostaron por la continuidad de la fábrica de Lourizán en su actual ubicación y lo hicieron, especialmente el conselleiro, a través de las dos vías actualmente abiertas: O la estimación del recurso interpuesto por Ence y otras entidades ante el Supremo contra anulación de la prórroga dictada por la Audiencia Nacional, o a través de la adscripción de los terrenos al Puerto de Marín. El vicepresidente de la Xunta considera que esta última opción es “viable legalmente” al contar con el respaldo del Consello Consultivo de Galicia, por lo que cree que es una cuestión de “voluntad política” del Gobierno Central y del Concello hacerla realidad.

Casal y Conde comparecieron en Pontevedra para presentar esta fábrica de papel tisú de As Pontes, un proyecto que además incluye una planta de cogeneración de energía a través de biomasa de 150 megawatios.

¿Y por qué Pontevedra para esta presentación? Porque ambos subrayaron que la fábrica de Lourizán sería “la piedra angular” sobre la que se asiente esta bioplanta prevista en Ferrolterra, al aportar el 20% de fibra virgen que se requiere para el proceso. Preguntados por la posibilidad de si un hipotético cierre de la planta de Pontevedra podría hacer fracasar este proyecto de Ence para As Pontes, Casal insistió en que se trata de un proyecto independiente pero “complementario” de Pontevedra: “En ese caso habría que buscar otra fuente para completar ese 20% de pasta de fibra virgen” , puso como obstáculo. ¿Podría ser Navia el origen de esta fibra virgen?, se le preguntó a Casal: “Podría”, fue su respuesta, por lo que el futuro del proyecto de As Pontes no tendría porque depender necesariamente del de Pontevedra aunque tanto Casal como Conde sí se esforzaron por establecer un gran “vínculo” entre ambas instalaciones.

En cualquier caso, recordaron que se trata de un proyecto en fase de estudio y que ahora se abre un plazo de un año en el que Ence y la Xunta analizarán la viabilidad de esta actuación desde el punto financiero y técnico.

La planta de As Pontes necesitaría una sexta parte del agua que consume una fábrica como la de Pontevedra

Casal insistió en que el proyecto que Ence plantea para As Pontes es “muy distinto y diferente” de la fábrica de celulosa de Lourizán. Destacó el carácter innovador del mismo, siendo de los primeros que utilizan la recuperación de cartón y papel para crear estas biofibras con las que luego se generará el papel tisú. Este papel y cartón recuperado supondrá el 80% de su materia prima, con ese aporte de un 20% de fibra virgen que provendrá de Pontevedra. También incidió en que se trata de una planta diseñada “para minimizar” el uso de recursos naturales, por lo que no requerirá de nuevas plantaciones de madera. Será mucho más reducida en sus dimensiones que Lourizán, así como en la necesidad de recursos hídricos, con la utilización de unos 2 millones de metros cúbicos al año de agua, “la sexta parte” de lo que demanda, por ejemplo, una fábrica de celulosa como la de Pontevedra.

La inversión, desgranada

Casal desgranó a qué se destinarán los 350 millones de inversión que destinará Ence a esta “bioplanta” de As Pontes. Un total de 125 tendrán como objetivo el proceso de fabricación de fibra recuperada a través del blanqueamiento, en un proceso libre de cloro, de papel y cartón ya utilizado. Otros 75 millones a la planta de papel tisú y 155 millones a la planta de cogeneración de electricidad mediante biomasa. Sus cálculos apuntan a la creación de unos 1.186 empleos.

100.000 toneladas al año

La planta de As Pontes tendrá una capacidad de producción de cien mil toneladas anuales de papel tisú para productos higiénicos cuyo mercado se prevé que sea preferentemente Galicia y el noroeste peninsular, aunque no se cierran a ampliarlo si hay excedente.

Por su parte, el vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, señaló que el proyecto de Ence en As Pontes va a facilitar a Galicia seguir desarrollando el nuevo modelo industrial basado en la economía circular, las energías renovables y la sostenibilidad, dentro de la “apuesta clara de la Comunidad por la industria y por una transición energética justa”.

Conde insistió en que este proyecto cumpliría la “aspiración de hace tanto tiempo” de cerrar el ciclo del papel en Galicia. Señaló que, en lo relativo al proyecto de las Pontes, la Xunta lleva tiempo trabajando conjuntamente con la compañía para identificar el emplazamiento idóneo, y que esta colaboración se va a mantener a lo largo de todo el año que la empresa se da de plazo para evaluar los aspectos técnicos, ambientales y financieros. “Para nosotros es un proyecto estratégico”, subrayó, lo que permitirá simplificar trámites administrativos.

La Xunta lo califica de "proyecto estratégico" por lo que facilitará su tramitación administrativa

En lo relativo a la factoría pontevedresa, el vicepresidente primero señaló que la Administración autonómica va a seguir trabajando para que “pueda continuar su actividad, defendiendo, con unidad de acción junto con la empresa, los trabajadores, la industria auxiliar y logística, el sector forestal y el Puerto de Marín, que Ence siga en la Ría de Pontevedra”. En este punto, recordó que “hay argumentos para pensar que esto es posible: que la propuesta de adscribir los terrenos al puerto de Marín sea considerada legal, jurídica y técnicamente viable como señaló el Consello Consultivo de Galicia”. También espera que la decisión del Tribunal Supremo pueda dar la razón a Ence en el recurso de casación presentado por Ence contra la anulación de su concesión en Lourizán.

Tal y como remarcó el vicepresidente primero de la Xunta, la segunda fábrica de Ence en As Pontes supondrá una oportunidad más para la reactivación industrial de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal y para convertir estas zonas consideradas de “transición justa” como foco del binomio industria-sostenibilidad que la Administración autonómica defiende en este contexto de transición energética.