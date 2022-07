Augas de Galicia notificou onte a todos os interesados a resolución da caducidade da concesión de Ponte Inferno, no río Verdugo, na que se establece a obriga da demolición dos elementos de aproveitamento existentes no río.

Mediante esta resolución conclúe o expediente de extinción, por fin do prazo concesional, do aproveitamento hidroeléctrico de Ponte Inferno, implantado no río Verdugo, nos concellos de Ponte Caldelas, Soutomaior e Pontevedra, unha vez cumprido o trámite de audiencia a todos os interesados e de acordo á normativa vixente e o interese xeral.

A resolución de extinción do dereito concesional establece que o titular da concesión queda obrigado a demoler os elementos implantados na zona de dominio público hidráulico do río Verdugo que conforman o aproveitamento hidroeléctrico de Ponte Inferno, procedendo do mesmo xeito á integración ou demolición daqueles implantados fóra desa zona.

A concesionaria tamén deberá proceder á anulación do desvío de auga cara a canle de derivación á maior brevidade posible, e en todo caso, no prazo máximo dun mes desde a data de recepción da notificación da resolución de extinción do citado dereito concesional.