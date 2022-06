Ence dispondrá de un año para evaluar su proyecto en As Pontes

Aproximadamente un año. Este es el plazo que, según indicó el vicepresidente de la Xunta y conlleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, se dan tanto el Gobierno autonómico como la empresa Ence para desarrollar todos los estudios de viabilidad sobre la construcción de una fábrica de biomateriales y de producción de papel tisú en As Pontes.

Un proyecto que la empresa insiste en calificar como autónomo de la fábrica de Pontevedra pero a la vez “complemetario” de esta. Según lo que ha trascendido hasta el momento de parte de la propia Ence, el proyecto permitiría la fabricación de papel tisú y estos productos de higiene a través de un 80% de la recuperación de papel y cartón y otro 20% con fibra virgen procedente de la fábrica de Pontevedra. El objetivo de mercado de estos productos sería además reducido, limitándose al noroeste peninsular, según indican.

Según este plazo de un año, la empresa podría completar su estudio de viabilidad conociendo ya cuál sería el destino de su fábrica de Pontevedra, puesto que la resolución del Tribunal Supremo sobre la prórroga de su concesión se espera para los próximos meses.

La sentencia del Alto Tribunal sobre el futuro de la fábrica se espera para los "próximos meses"

Ence presentará hoy el proyecto que plantea para As Pontes y lo hará precisamente en Pontevedra. Un evento que servirá para definir todavía más la ligazón que tendrá el proyecto en Ferrolterra con la planta de Pontevedra y lo condicionado que estará por el futuro de esta. Cabe recordar que la empresa cuenta con otra fábrica de celulosa en Navia, a menos distancia incluso de As Pontes que Pontevedra, por lo que un hipotético cierre del complejo de Lourizán no debería ser problema para la empresa a la hora de proveer a la planta de As Pontes de este 20% de pasta virgen que precisan para su funcionamiento y que ahora mismo se le asigna a Lourizán.Por lo tanto, parece que la inversión, de resultar viable, podría continuar adelante incluso con un hipotético desmantelamiento en Pontevedra.

Otra cuestión son las consecuencias económicas que tendría para Ence el cierre de Pontevedra. La pastera planea fuertes inversiones en Navia si esto ocurre para compensar la pérdida de toneladas de producción en su negocio de celulosa. Además, vería como se esfuman los 200 millones de euros tiene provisionados para desmantelar la fábrica. Por el contrario, si la sentencia es favorable, Ence no solo dispondría de estos 200 millones para acometer inversiones, sino que además contaría con la producción de Pontevedra para alimentar esta bioplanta de As Pontes, tal y como planean.

En resumen, que el futuro de Ence en Galicia sigue estando marcado en gran medida por la resolución que el Tribunal Supremo pueda tomar en breve sobre la prórroga de Lourizán.