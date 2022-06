El Concello ve en As Pontes una vía para el traslado de celulosas y Ence cierra esa puerta

“Nos alegramos mucho”. Así de claro fue el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, a la hora de valorar el proyecto presentado ayer por Ence a la Xunta de Galicia para crear una planta de biomateriales y papel tisú en As Pontes, que generará un millar de puestos de trabajo indirectos en esa comarca.

Ahora sí, el regidor insistió en que el desarrollo de este proyecto para completar el ciclo de papel tisú en Galicia podría ser el momento idóneo para que la empresa también se “llevase” la fábrica de celulosa de Pontevedra “para allí o para cualquier otro sitio y cerrar allí todo el proceso”. “En todo caso, nosotros tenemos la decisión tomada de recuperar la ría de Pontevedra y hacer valer la legalidad urbanística y la sentencia de la Audiencia Nacional y por lo tanto seguimos luchando para que Ence se vaya de la ría de Pontevedra”, se apuró a matizar.

Para Lores (BNG), el proyecto anunciado por Ence en As Pontes pone de manifiesto que Ence “decía que no había sitio dónde” desarrollar sus proyectos en Galicia “y sí parece que hay dónde”. Para el alcalde de Pontevedra “es estupendo” que Ence quiera desarrollar estas nuevas actividades industriales en Galicia pero añadió que “ahí se podría abrir una posibilidad de traslado de la fábrica de Lourizán y ampliar la concesión, algo que sería lo mejor ya que se garantizarían los puestos de trabajo en Galicia”. Aunque, personalmente, Lores cree que puede haber otras ubicaciones incluso mejores para un posible traslado, explicó que esto es una cuestión que debe abordar la Xunta, que tiene competencias en la materia, y la propia empresa, buscando alternativas para mantener la actividad en otro punto que no sea Lourizán, dado que en la ría de Pontevedra lo impide “la legislación vigente y las propias directrices de ordenación del territorio de la Xunta”.

El teniente de alcalde del Concello de Pontevedra, Tino Fernández (PSdeG) se expresó en términos parecidos a los que empleo el alcalde. Incidiendo más en esa insinuación de que parece que si Ence quiere el traslado de la fábrica de celulosas y el mantenimiento de los puestos de trabajo es posible: “Todos los anuncios que supongan actividad económica e inversión son una buena noticia”, y añadió que “en este caso, lo que viene a confirmar el anuncio es que es posible instalar actividad fabril de Ence en Galicia y viene a desmentir la teoría que siempre se planteó desde Ence y algún otro estamento de que era imposible reubicar Ence en otro sitio”, explicó. “Nosotros creemos que sí”.

Tino Fernández también considera que aprovechar la puesta marcha de este proyecto “sería bueno para buscar una solución definitiva para Ence desde la propia empresa y desde la Xunta que ahora además preside un pontevedrés”. Pidió a empresa, a la administración autonómica y “también, por qué no, al Ministerio de Transición Ecológica, que se pongan las pilas para buscar soluciones” al futuro de Ence tras meses “dando vueltas y sin que esto parezca que vaya a avanzar”. Cuando menos ahora, dice Fernández, que la empresa “parece que tiene voluntad y dinero para hacer cosas”.

“La bioplanta de biomateriales complementaria a Pontevedra que la compañía estudia poner en marcha en As Pontes es completamente diferente de la biofábrica de Ence en Pontevedra”

Esta posibilidad de aprovechar la construcción de esta nueva planta de biomateriales y papel tisú en As Pontes para incluir en todo el proceso el traslado de la fábrica de celulosa de Pontevedra la cerró de manera inmediata a la propia empresa tras conocer las declaraciones de Lores y Fernández: “La bioplanta de biomateriales complementaria a Pontevedra que la compañía estudia poner en marcha en As Pontes es completamente diferente de la biofábrica de Ence en Pontevedra”, indicaron.

“No es una celulosa”

“No se trata de una planta de producción de celulosa, sino que producirá fibras naturales recicladas, a partir de papel y cartón recuperados. Un proceso que nada tiene que ver con el que se realiza en Ence Pontevedra”.

Por lo tanto, insisten en que “en ningún caso, por tanto, se debe confundir el proyecto de esta bioplanta con la imposible recolocación de la biofábrica de Pontevedra”. Es decir, Ence mantiene que el traslado es inviable.

“Tal y como demostraron diferentes estudios (realizados por consultoras independientes como Poyry e Idom) no existe ningún otro emplazamiento en toda Galicia que pueda situar una instalación de las características de la biofábrica de Ence en Pontevedra”, insiste la empresa.

Añade que la “bioplanta” diseñada para As Pontes tendrá “dimensiones y consumos muy inferiores” a los de la fábrica de Lourizán y además está dedicada a una actividad “completamente autónoma y diferenciada”.

Ence reiteró que agotará “todas las vías jurídicas en la defensa de la legalidad de la prórroga extraordinaria de la concesión de Pontevedra y que actualmente está a la espera de la resolución del Tribunal Supremo. Expresó también “su firme compromiso con Galicia y con la generación de empleo y riqueza sostenible en la comunidad”. Un compromiso que “se evidencia con su decidida apuesta por la biofábrica de Pontevedra y ahora también en un proyecto complementario a Pontevedra, no alternativo”, en el que trabaja la compañía para As Pontes.

“Es un proyecto que se haría aquí, tenemos la gallina de los huevos de oro y los estamos poniendo en otro cesto” Desde el comité de empresa de Oficinas de la empresa Ence, su presidenta, Ana Cedeira, explicaba ayer que los trabajadores de la pastera en Pontevedra consideran una “muy buena noticia” la puesta en marcha por parte de la empresa de este nuevo proyecto que, resaltan, se califica “como complementario” de la actividad de Pontevedra. Para Cedeira, el anuncio “deja claro las ganas de invertir de Ence en Galicia y de potenciar e impulsar el sector forestal e industrial”. Cedeira también ve con cierta envidia sana esta iniciativa. La presidenta del comité de oficinas recuerda que ya se intentó cerrar el ciclo del papel varias veces en Pontevedra sin suerte debido a la situación de inseguridad jurídica permanente en la que vive la fábrica de Lourizán. “No tengo dudas de que esta es una inversión que sí Pontevedra no tuviera la situación de inseguridad legal en la que se encuentra se haría aquí”, indicó la presidenta del comité de oficinas. “No nos damos cuenta de que tenemos la gallina del los huevos de oro y nosotros lo que estamos haciendo por culpa del gobierno de Lores y de Tino Fernández es poner esos huevos en otro cesto, en otra comarca”, aseguró, por lo que hizo a ambos responsables de la no creación de riqueza en la comarca y actividad industrial en la comarca. También criticó las palabras del regidor y del teniente de alcalde hablando de aprovechar este nuevo proyecto de Ence para acometer el traslado de Lourizán. “Hablan desde la más absoluta ignorancia”, indicó, “ya que no se trata de una planta de celulosas como esta ni nada parecido”, añadió la presidenta del comité de oficinas centrales.

Formoso recibe el anuncio con los “brazos abiertos”

El vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, explicó ayer que el estudio del proyecto de una fábrica de biomateriales anunciado por Ence en As Pontes tiene un plazo de un año para “evaluar todos los aspectos técnicos, ambientales y financieros”. Conde confirmó que la Xunta va a trabajar “conjuntamente” con Ence para estudiar todos esos impactos y “garantizar que la inversión se pueda desarrollar” para, de este modo, que la compañía “cierre su ciclo de la madera en Galicia”. Por su parte, el secretario general del PSdeG y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, aseguró que la decisión de Ence es una buena noticia, pero cree que es necesario “tener prudencia”. Formoso ha dicho que en la localidad reciben con los “brazos abiertos” este ilusionante anuncio y pondrán “todas las facilidades del mundo”. Con todo y pese al interés que genera este tipo de noticias, el dirigente socialista ha reiterado la necesidad de ser prudentes y conocer de primera mano las intenciones de la empresa.