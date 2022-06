O Concello de Marín, a través do CIM, conmemora o Día do Orgullo. Co lema “O amor é diverso, libre e tolerante”, programa as seguintes accións, como a colocación de duas maquetas en cartón pedra, a modo der photocall para Instagram, no Palco da Música e na Finca de Briz. As persoas que queiran apoiar a campaña poden sacar unha foto co móbil para colgar no seu Instagram co hashtag #oamorediverso. Outra iniciativa é a c reación dun espazo propio na Biblioteca Municipal Vidal Pazos denominado “Espazo Violeta: Lecturas para a Igualdade”.