La Ruta do Viño Rías Baixas, distinguida como mejor Ruta del Vino de España 2022 por FIJET España y actual Embajadora del Destino Rías Baixas 2022 por la Diputación, recibió a 28 integrantes de la Ruta del Vino de Bullas. Este grupo conoce dos subzonas de esta ruta enoturística gallega: Condado do Tea y Val do Salnés. Este encuentro permite que el conjunto de profesionales murcianos conozcan, comparen y aprendan las diferentes estrategias que lleva a cabo la Ruta do Viño Rías Baixas en materia de enoturismo.

La Ruta do Viño Rías Baixas ha creado una planificación específica para recibir a los especialistas en enoturismo, bodegueros, sommeliers, restauradores, hosteleros y de la Ruta del Vino de Bullas, así como técnicos de turismo de diferentes administraciones.