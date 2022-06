El Concello de Poio acaba de aprobar la adjudicación para mejorar el campo de fútbol de A Reiboa, una obra de 271.595,74 euros que tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. El gobierno local espera que los trabajos comiencen este verano por lo que, de cumplirse estos pronósticos, el campo estará en obras, y por tanto no podrá utilizarse, hasta finales de año.

La concejala de Deportes, Marga Caldas, reitera su deseo de que durante el verano puedan comenzar las obras de sustitución del césped sintético, para que el terreno de juego pueda volver a ser utilizado por los clubes que habitualmente compiten y entrenan en este espacio en el menor tiempo posible. “Impulsamos esta actuación porque é moi necesaria, toda vez que a superficie xa se atopaba moi deteriorada”, dice la concejala.

Tal y como consta en el proyecto, la empresa adjudicataria procederá a habilitar un césped sintético de última generación, que cumplirá con todos los requisitos establecidos por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El primer paso será la retirada de elementos como banquillos y porterías, además del césped actual. Una vez retirada esta superficie, se procederá a la reparación del asfalto, con el objetivo de garantizar el correcto drenaje del agua, lo que ayudará a evitar acumulaciones en época de lluvias. Además, el proyecto incluye la limpieza y puesta a punto del sistema de drenaje. Finalmente se habilitará el nuevo tapete.

Además, la concejala de Deportes informa que este proyecto también se utilizará para renovar porterías, banderines de córner y cañones de riego. Marga Caldas ha señalado que acciones como estas “sempre serán unha prioridade para nós, dado o amplo tecido deportivo que temos en Poio”. También destacó la importancia de contar con unas instalaciones de primer nivel, que “axudan a que o municipio acolla eventos de categoría, como é o caso do recente Campionato Nacional de fútbol sub-14 e sub-16, que celebrou varios encontros, incluídas as semifinais, no campo da Seca, que precisamente tamén experimentou unha importante remodelación hai uns anos”.

El gobierno local recuerda que esta mejora del césped de A Reiboa se suma también al trabajo que el Concello de Poio ha desarrollado para “mejorar y apostar” por el mantenimiento de las pistas exteriores, así como de los circuitos de la Escola de Ciclismo. “Queremos consolidar esta área como un punto de referencia multidisciplinar en chave deportiva e de hábitos saudables”, concluye Caldas Moreira.