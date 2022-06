Nuevo ataque de odio, esta vez contra el chiringuito Deilán Praia de Vilaboa. La dueña del establecimiento decidió colgar una bandera arcoíris para conmemorar el mes del Orgullo, tal y como explicaron en sus redes sociales. "Quero reivindicar que no noso chiringuito todo o mundo é benvido independentemente do que cada un faga na súa vida privada, e máis se é con amor. Desexo que este sexa un lugar seguro e tranquilo para todo o mundo e imos seguir defendendo a liberdade" relataban a través de su página de Facebook.

Nada reprochable en sus actos o sus palabras. Sí que es totalmente censurable y denunciable, como así lo ha hecho la propietaria, los desperfectos que una o varias personas perpetraron en el establecimiento, empezando por el símbolo LGTBI, como puede verse en el post del chiringuito.

"Penso que todos podemos cometer erros, pero non hai desculpa posible, non é casual meter cravos nas pechaduras dos demais. E, aínda que sexa unha quimera, unha desculpa sería moi benvida", abunda no sin agradecer "todos os que onte fixestes que fose unha noite xenial, e a todos os que sempre apoiades ao chirin para que poidamos seguir facendo cousas fermosa".