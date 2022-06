Cerponzóns se vuelca con un vecino al que derribaron su casa con todo dentro

Prácticamente sin nada se ha quedado Manuel Gallego Fariña, de 67 años, después de que se ejecutara una orden de derribo de su casa sin que él tuviera conocimiento de la misma. Así lo relatan su hija Laura y algunos de sus vecinos, que se están volcando con ellos para encontrar una solución lo más rápida posible.

“Llegaron más de 20 personas y echaron a mi padre de la casa. Lo tiraron al suelo, se hizo daño, y se lo llevaron esposado, se pasó todo el día en comisaría”, explica Laura, que vive con su padre en el lugar de Leborei, en Cerponzóns. “Nuestro abogado no sabía que iban a venir a derribar la casa. Nos pusieron los electrodomésticos y algunos muebles fuera y la derribaron, no tenemos ninguna ayuda, estamos en la calle”, lamenta la joven.

Algunos vecinos están consternados con este caso, ya que Manuel es un hombre muy querido en el lugar. “Es una persona sencilla y discreta y muy trabajadora”, lo califica Celso, que explicó que “él no sabe de urbanismo. Si le llegó la orden de derribo, tampoco la entendería. Llegaron las fuerzas de seguridad y las excavadoras y no le dieron opción. Como tampoco sabíamos nada no hubo movilización para, al menos, retrasar el derribo y que pudiera coger sus cosas, porque no le dejaron sacar de la casa prácticamente nada”.

La casa de Manuel Gallego se construyó hace alrededor de 30 años en Leborei y la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ordenó su derribo hace aproximadamente 15 porque tras realizar algunas reformas, como forrarla de piedra, la consideraron obra nueva. “Manuel es albañil, trabajó muchos años en Suiza, y le gustaba ir retocando poco a poco cosas en su casa. La reformó él mismo”, explican los vecinos.

“Los vecinos nos están echando una mano, a ver si podemos solucionar algo”, comenta Laura Gallego, que a petición de estos ha puesto a su disposición un número de cuenta y un teléfono móvil para recibir ayuda económica mediante transferencia bancaria o Bizum. ES0920805154423040022985 es el número de cuenta y el de teléfono es el 625817084.

Ahora Cerponzóns se está volcando con esta familia y el pueblo confía en contar también con la colaboración del alcalde. “Manuel es una persona muy sencilla, no le gusta pedir ayuda ni que se le vea como una víctima, por eso casi nadie se ha hecho eco de su situación. Somos los vecinos los que nos estamos movilizando como podemos para tratar de ayudarle”, señala Celso, que lamenta que Manuel y su hija estén viviendo actualmente en un cobertizo que tienen al lado de la casa, en el que están también algunos de sus animales.