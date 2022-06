La reactivación del turismo internacional dispara las reservas de viajes en la ciudad: “es una locura”

Después de dos años de pandemia y restricciones, los pontevedreses tienen muchas ganas de viajar y, sobre todo, de hacerlo de forma segura. Las reservas en las agencias de viajes de la ciudad para los meses de verano y principios del otoño empezaron a coger muy buen ritmo desde principios de 2022, pero en las últimas semanas se han disparado, llegando en algunos casos a experimentar un crecimiento con respecto a 2021 de hasta un 600%. Otras agencias reportan incrementos más moderados, de entre el 70 y el 80 por ciento, aunque siguen siendo subidas muy notables.

“Está siendo un poco locura”, confiesa Mar Piñeiro, responsable de Mis viajes con Pancho, en la calle Joaquín Costa. El teléfono no para de sonar y los clientes se acumulan solicitando presupuestos para diferentes destinos, es la tónica habitual en prácticamente todas las agencias de viajes de la ciudad, que habrían multiplicado por cuatro, cinco o seis su volumen de trabajo con respecto al año pasado, superando en algunos casos las cifras que barajaban en época prepandemia.

“La gente tiene muchas ganas de viajar. El año pasado fue un poco raro, aún había muchas restricciones y los viajes fueron básicamente por España, las Islas y algo en África, grupos burbuja para safaris”, apunta Sara Redondo, responsable de Viajes Rascado, en la calle Gutiérrez Mellado. “Ahora tenemos todo tipo de reservas, las Islas se siguen demandando muchísimo, pero también Europa, América, los cruceros...”, desgrana.

El Caribe, Canarias y Baleares son los destinos estrella de este verano. “La gente quiere sol y playa”, recalca David Leira, propietario de Viajes 365 Días. Pero la principal preocupación de los clientes es el encarecimiento de las vacaciones que está provocando la crisis postCOVID y por la guerra de Ucrania. Hoteles, coches de alquiler y los propios vuelos están experimentado subidas de entre un 30 y un 50%. “También se está notando la subida del carburante, porque se le aplica al cliente, sobre todo en los billetes que aún están sin emitir”, lamenta Leira.

“Se nota el encarecimiento en todos los sentidos, pero especialmente en los vuelos internacionales, que en algunos casos han duplicado su precio. Por ejemplo, antes viajar a Asia o América podía costar unos 900 euros y ahora puede llegar a costar hasta 2.000, y son vuelos que van llenos. Por el COVID y ahora también por el problema del carburante se han reducido muchas frecuencias de vuelos, y como hay menos opciones, se encarecen”, explica Sara Redondo.

Mar Piñeiro percibe especialmente esta subida de precios en los viajes a las islas. “Se ha encarecido todo bastante, pero Canarias y Baleares es una locura, es lo que más se nota”, apunta.

Seguros, imprescindibles

Después de dos años de restricciones y todo tipo de problemas derivados de la pandemia de COVID, los pontevedreses priman viajar seguros y tranquilos por encima de ahorrarse algo de dinero en sus vacaciones. Además, por la crisis de suministros y combustible que se está sufriendo a nivel global, reservar un viaje desde casa, por internet, ya no supone tanto ahorro como podía suponer antes. En algunos casos, y gracias a las ofertas de las que disponen las agencias de viajes, puede ser incluso más rentable programar una escapada a través de estas empresas especializadas que hacerlo por libre.

“Notamos que la gente aprecia la seguridad que le da una agencia, y lo notamos mucho en la gente joven, que antes reservaba más por internet y ahora estamos teniendo muchos clientes muy jóvenes”, apunta Mar Piñeiro.

Y si en algo están de acuerdo todas las empresas del sector de la ciudad es en emitir seguros de cancelación. “No vendo sin seguro de cancelación y cobertura COVID, pero aún hay gente a la que le cuesta cogerlo porque sube un poquito el precio”, comenta la responsable de Mis viajes con Pancho.

Sara Redondo lo tiene claro también: “Ya no hago nada sin seguro. Quienes no lo quieren, me tienen que firmar un documento específico rechazándolo, pero es muy extraño que alguien no lo quiera. Hoy en día es fundamental”, apunta la responsable de Viajes Rascado, que confía en que la situación se mantenga estable y pueda reactivar “de cara al otoño” su club de viajeros. “Pero lo planeamos con mucha precaución, sobre todo con la gente mayor, porque todavía hay casos COVID y hay que tener cuidado”, recuerda.