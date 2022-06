Ritmos pop, rock, rap, blues, folk... Surfing the Lérez ha concentrado en tres días una amplísima programación musical que se despide hoy de la mano de las bandas y solistas Copa Turbo, Playa Desmayo, Boyanka Kostova, Familia Caamagno, Carlota Crey, Kings of the Beach, Queco Lago, Berto, Elefants e Paw, Cora Velasco, Grande Amore, The Rapapants y Terbutalina.

Los niños disponen de sus propias actividades, como “Plant your future” o “A Illa sen tesouro”, y por no faltar no faltaron ni las sorpresas románticas, como la que dio en la mañana de este sábado el hijo del alcalde de Pontevedra, Nacho Fernández, a su novia, Patricia Chamadoira, a la que pidió en matrimonio sobre uno de los escenarios del festival. El joven explicó al público que “conocí a Patricia en el Surfing the Lérez en 2017 y dos meses después de conocerla ya me cantaba aquello de Jenifer López de el anillo pa cuando" La pareja se conoció precisamente en una anterior edición de Surfing the Lérez y el joven no quiso desaprovechar esta oportunidad en el que el festival se reinició tras el parón de la pandemia para sorprender a la joven. Son novios desde hace 5 años y la joven no ocultaba su asombro cuando durante el concierto de Boyanka Kostova el grupo pidió a Nacho Fernández que subiese al escenario. A su vez, éste reclamó a Patricia Chamadoira que hiciese lo propio y acudiese al palco. Explicó que “conocí a Patricia en el Surfing the Lérez en 2017 y dos meses después de conocerla ya me cantaba aquello de Jenifer López de el anillo pa cuando. Bueno, pues...”. El novio se arrodilló ante su novia que, visiblemente emocionada, le dio el sí con un gran abrazo. Una estruendosa ovación del público y los coros de “que se besen, que se besen”, siguieron a la petición A continuación, el joven, que durante años ha estado ligado al Club de Tenis de Mesa de Monte Porreiro no dudó en arrodillarse ante su novia que, visiblemente emocionada, le dio el sí con un gran abrazo. Una estruendosa ovación del público y los coros de “que se besen, que se besen”, siguieron a la petición. Entre los que pudieron contemplarla, el padre del futuro marido, Miguel Fernández Lores, que acudió esta mañana al festival acompañado de cinco concejales. Éstos disfrutaron con el regidor de un festival que hace gala de su carácter familiar, espíritu que la nueva pareja contribuirá a reforzar con su próximo enlace.