Heredeiros da Crus y Dismal preceden la despedida, hoy, de Surfing the Lérez

Heredeiros da Crus, que estrenó su gira del 30 aniversario, y Dismal eran ayer dos de los más esperados en el festival Surfing de Lérez, que propuso en su ecuador las actuaciones de 17 bandas, solistas y DJ. Atrajeron a cientos de aficionados a la música, entre ellos caras conocidas como la del triatleta Gómez Noya, uno de los que gozó en sesión vermú del directo del rock bravú. Esta décima edición en la que se recupera el festival tras dos años de parón ligado a la pandemia concluirá hoy con una intensa jornada en la que arranca a las 12.15 horas y en la que se sucederán en los distintos escenarios las bandas y solistas Copa Turbo, Playa Desmayo, Boyanka Kostova, Familia Caamagno, Carlota Crey, Kings of the Beach, Queco Lago, Berto, Elefants e Paw, Cora Velasco, Grande Amore, The Rapapants y Terbutalina. También habrá actividades infantiles y seguirán abiertos el espacio gastro y el mercado.