Se restablece el servicio telefónico tras la oleada de cortes de cables en la comarca

Alrededor de 48 horas de apagón telefónico y digital fue lo que sufrieron más de 5.000 vecinos de Barro, Meis y Pontevedra tras los cortes del cableado que se produjeron en diferentes zonas ya desde la semana pasada. En la noche del martes Telefónica solucionó la avería general, restableciendo el servicio para numerosas viviendas después de un intenso trabajo de sus operarios.

Así lo confirmó el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, que explicó que la compañía estuvo trabajando durante toda la jornada del lunes en el corte que tuvo lugar en la noche del domingo en el lugar de Portela, en Curro, pero que no consiguieron solucionarlo hasta última hora del martes al haberse detectado más cortes en Campañó y Verducido. “Se produjeron averías masivas y no fue fácil solucionarlo, dejaron a mucha gente en una situación complicada”, señaló el regidor.

Lo único que han podido confirmar por el momento es que los cortes en el cableado fueron “voluntarios”, pero desconocen si el motivo fue la intención de boicotear a alguna empresa o el robo de cobre para su posterior venta. Esta última hipótesis es la que más peso tiene, ya que en el ataque que tuvo lugar en Verducido el autor o autores se llevaron alrededor de 20 metros de cable.

“Es gente que no sabe diferenciar los cables, porque estos no sirven para sacar el cobre, tienen una cantidad muy residual. De hecho, en Curro no llegaron a robar el cable, debieron ver que casi no tenía cobre al cortarlo”, apuntó Abraldes, que también señaló que su concello sufrió otro corte el pasado jueves por la noche. “Van buscando algunos de los cables antiguos en los que hay más cobre”, explica.

El regidor municipal mostró su preocupación por esta oleada de ataques al cableado, sobre todo “porque es un problema para muchas empresas y para la gente mayor que no se maneja con teléfonos móviles e igual se ha quedado aislada estos dos días. Por ejemplo, nosotros en el concello tenemos el servicio de teleasistencia, pero funciona a través del teléfono fijo, que fue lo que dejó de funcionar”. En este sentido, el alcalde comentó que en Barro “ya hay fibra en todo el concello y el teléfono fijo entra también por esa misma línea”.

No es consuelo, pero a Xosé Manuel Fernández Abraldes le confirmaron que este tipo de ataques suceden con relativa frecuencia en otros concellos.