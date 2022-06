Poio ya está en fiestas. Fue una larga espera, marcada por el COVID, pero las verbenas, las hogueras, las sardiñadas, las multitudes, ya están de vuelta con plena normalidad. El desfile y la foliada ancestral de San Xoán y el pregón del autor teatral Quico Cadaval pulsaron ayer el botón festivo de San Xoán 2022 en Poio. Comienzan así cinco días de diversión, que sirven además de pistoletazo de salida para una amplia programación veraniega en el municipio, que pasa por el Armadiña Rock en Combarro y que se extiende hasta septiembre, con la Festa da Ameixa de Campelo, entre otras ofertas.

Cadaval, con su humor deleitó a las numerosas personas que asistieron al acto e hizo menciones a la tradición de esta fiesta, así como al Mosteiro, las sardinas asadas o la Illa de Tambo. “Para exorcizar tantos males que nos veñen por terra, mar e ar, no vento e no tren, diminuto coma un virus ou xigante coma un exército, o Concello de Poio convoca a unhas festas de San Xoán que van ser o comezo dunha nova era”, aseguró el pregonero, que en su intervención también reivindicó el origen poiense de Cristóbal Colón e hizo mención a personajes históricos como el pirata Francis Drake, que “morreu de disentería despois de tentar profanar a Illa de Tambo” o el Padre Sarmiento, “o primeiro que catalogou o ramalliño das herbas de San Xoán e soubo distinguilo das herbas do licor que facía o convento”.

Tras la jornada inaugural de ayer, hoy es un día muy especial, con el encendido de la gran hoguera en A Seca a las 23.30 horas, con espectáculo de fuego incluido. La explanada también acogerá a las 22.30 la primera de las verbenas de la semana, a cargo de la Orquesta Marbella, mientras que desde las 21.30 se comenzarán a servir los 350 kilos de sardina asada. Por la tarde, la Asociación Cultural O Ronsel volverá a organizar la tradicional Recollida de Herbas de San Xoán, acompañada por las Pandereteiras do Ronsel, desde las 18.00 horas, con salida desde las cercanías de la antigua escuela unitaria de O Sartal.

Mañana viernes, día del patrón y festivo local, a las 12.00 horas se celebra la misa y procesión en honor a San Xoán, con la actuación de la Coral de Poio y posterior concierto de la Banda de Música de Cabral. A las 22.00 A Seca acogerá los conciertos de la Orquesta Saudade y la Charleston Big Band. El sábado los actos religiosos son por Santa Trahamunda. A las 13.00 horas será la Subida a San Martiño, con la intervención del Grupo Folclórico Vides Novas y concierto previo de la Banda de Música de A Lama. La música seguirá siendo protagonista por la tarde, con un concierto a cargo de la Escola de Acordeóns en Liñares (20.00 horas) y la verbena amenizada en A Seca por Panorama y el Grupo Atenas (21.30 horas).