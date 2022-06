La concejala del PP de Poio, Rocío Cochón, pidió ayer la dimisión del concejal de Facenda de Poio, Xulio Barreiro, “por intentar subir el IBI de forma ilegal, por gastar el dinero de los vecinos de Poio intentando que el recurso del PP no prosperara y por mentir al decir que no tenían intención de aplicar el aumento, cuando lo cierto es que intentaron por todos los medios que el TSXG no lo anulara”.

El PP esgrime la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula el recargo del 25% en el IBI a las viviendas vacías y califica de “ridículas” las excusas del gobierno local, que dijo que esa subida “nunca llegó a aplicarse”. Cochón insistió en que la ordenanza “con el aumento ilegal del 25% está en plena vigencia, algo que se puede consultar en el Boletín Oficial de la Provincia y en la propia web del Concello”. Además, Cochón recuerda que “la subida ilegal del IBI fue aprobada en varias ocasiones por BNG, PSOE y Avante Poio, y una vez interpuesto el recurso por el PP, el Concello intentó que no prosperase”. Así, el PP divulgó el escrito enviado por la asistencia jurídica del Concello al TSXG, en el que pedía “ratificar el acuerdo del pleno” y confirmar el recargo a las viviendas desocupadas”.