O CRA de Vilaboa inaugurou onte de forma oficial a súa nova biblioteca, un centro de ocio, lectura e xogo do que xa gozan as familias de Vilaboa desde hai varias semanas. Ao acto asistiu o alcalde, César Poza, e o delegado territorial de Educación, César Pérez Ares, así como os asesores de Bibliotecas Escolares e do Centro de Formación e Recursos.

Todos eles foron recibidos nas instalacións do CRA polo equipo directivo, encabezado por Conchita Pérez, directora do centro e Adrián Sotelo, coordinador da biblioteca, que foron os encargados de explicar ás autoridades asistentes o funcionamento e dinámica do noso servizo xestionado polo CRA e que xa está a rexistrar cifras récord de asistencia. A reforma integral do local, duns 40 metros cadrados e financiada íntegramente polo Concello de Vilaboa, permite ao equipo docente ofertar agora de xeito periódico, as tardes dos martes e xoves, actividades para os rapaces menores de 6 anos de Vilaboa actividades diversas, que van desde as sesións de contacontos, ata a lectura compartida, tardes de xogos ou préstamos de libros.