Una revolución en materia de seguridad marítima. Así han calificado los armadores del Puerto de Marín el salvavidas U-Safe, un aparato profesional autopropulsado y controlado a distancia, capaz de llegar a una persona en peligro en el mar. Domingo Fernández, administrador general de Gaexcon, empresa encargada de la fabricación de este salvavidas, realizó en la mañana de este martes una demostración en el muelle pesquero Este con Sur, a la que asistió también el presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez.

Se trata de un sistema que ya se utiliza en puertos de otros países, como Bélgica, y en los próximos días se instalará en varias empresas de la provincia. Está pensado para embarcaciones de pesca, de recreo, para muelles, playas... "lugares en los que haya un riesgo de una persona al agua y haya que recogerla".

"Llevamos meses presentando el U-Safe, que no se parece en nada al salvavidas tradicional, sino que es tecnológicamente muy avanzado. Es autopropulsado y teledirigido y está indicado exclusivamente para salvar personas. Alcanza una velocidad de hasta 15 kilómetros por hora en el agua, algo más de 8 nudos, es una velocidad seria, y puede arrastrar hasta 240 kilos. Naturalmente, no es la misma velocidad cuando viene cargado que cuando no. Y puede actuar en cualquier situación para recoger a alguien en el mar, incluso en condiciones muy adversas", expuso Domingo Fernández.

El aparato cuenta con dos turbinas y tiene una autonomía de unos 35 minutos, pudiendo alcanzar unos 500 metros de distancia con respecto al mando. Cuenta con sistemas de seguridad y es capaz de navegar igualmente de ambos lados, por si acaso una ola lo vuelca.

El presidente de los armadores, Juan Carlos Martín, apuntó que "todo lo que sea para mejorar la seguridad y ayudar a nuestros tripulantes a tener dispositivos para que en una situación de emergencia puedas salvar vidas humanas, pues bienvenido sea". También señaló que "teníamos alguna información de que esto ya se viene utilizando en otros países y, por lo tanto, nosotros se lo vamos a trasladar a todos nuestros asociados y si vemos que hay una mayoría suficiente que esté interesada en contar con esta herramienta de seguridad, se implantaría; aparentemente la inversión no parece muy elevada".