Un nuevo auto judicial anula la obligación de reabrir ya la piscina olímpica de Rías do Sur

La reapertura del Complejo Deportivo Rías do Sur parece que va para largo. Un defecto de forma ha hecho que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra anule, solo cinco días después, el auto judicial que ordenaba la reapertura inmediata de la piscina olímpica para que pudiera ser utilizada por deportistas federados y socios fundadores de la Fundación Rías do Sur.

Ese defecto de forma se refiere a que la empresa concesionaria de la gestión de las instalaciones, Sidecu Supera, no habría sido notificada para acudir a la vista judicial en la que se decidiría si se aceptaban las medidas cautelares solicitadas por la Fundación Rías do Sur. Ésta presentó en su día una demanda para que la piscina pudiese abrir mientras no se llegaba a un acuerdo y el pasado 16 de junio un auto judicial estimaba la petición y ordenaba la reapertura de la piscina. Ya entonces Supera señalaba que no había recibido ninguna comunicación oficial del Juzgado.

El documento judicial, con fecha de este lunes, recoge que “se apreció de oficio la falta de citación de la parte demandada”, ya que la empresa concesionaria no llegó a solicitar la nulidad de las medidas cautelares, por lo que “se deja sin efecto lo actuado desde el señalamiento e intento de citación, procediéndose nuevamente a la citación de las partes”. Esa nueva citación se ha fijado para el próximo 8 de julio.

La Fundación Rías do Sur envió a sus socios fundadores un documento explicando lo ocurrido, señalando, entre otras cosas, que sus servicios jurídicos habían solicitado al Juzgado la confirmación de la correcta citación de Sidecu Supera “en tres ocasiones –dos de ellas antes de celebrarse la primera comparecencia– y se nos informó del resultado positivo de dicho trámite”.

Mientras tanto, Supera se mantiene en que en las condiciones actuales del mercado no puede asumir la reapertura del Complejo Deportivo Rías do Sur.