“Más de 3.000 personas, muchas de ellas de fuera de Pontevedra, pasaron por la Plaza de España a lo largo del pasado fin de semana para degustar los 100 tipos diferentes de cerveza artesana que se ofertaron en la IV edición de Pontebirra. Aunque las condiciones meteorológicas no fueron precisamente las mejores, las cifras ponen de manifiesto la consolidación y buena acogida de esta feria y su importancia para el sector”. De este modo valoró la concelleira de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco, el impacto que en la ciudad tuvo el evento gastronómico organizado por la Asociación Galega de Cervexeiros Artesáns y La Ruta del Lúpulo SL en colaboración con el Concello y las firmas locales Nasa y Meiga, y que contó con cerveceros procedentes de toda Galicia, Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha y Portugal, incluyendo en su programa conciertos, DJ’ s, foodtrucks, talleres y juegos populares.

La edil del PSOE destacó la enorme variedad de cervezas artesanas que los amantes del lúpulo y la cebada pudieron encontrar en este evento, servida además de por las pontevedresas Maga y Nasa, por las firmas Nós (Vigo), Irmaos de Lei (Vigo), Atlántica (Redondela), The One (Sanxenxo), Bubela (Lugo), Go (Madrid), Áncora (Ourense), Castreña (O Bierzo), Nortada (Porto), Siesta (Burgos) y Banda (Nigrán).