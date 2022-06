"Ence es el pasado, la ley está de nuestra parte", clama la manifestación anual contra celulosas

Cada mes de junio desde 1987, salvo que pandemias u otras causas de fuerza mayor lo impidan, la Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra hace un llamamiento a la sociedad civil de la comarca a que se sume a la marcha anual para pedir el desmantelamiento de la fábrica de celulosas en Lourizán. Cientos de personas se sumaron ayer a esta movilización, con dos marchas, una que partió de la Alameda de Pontevedra y otra de Marín para unirse ante una de las puertas de entrada a Ence en la autovía de Marín.

Este año, el presidente de la APDR, Antón Masa, explicaba que era una manifestación especial dado que se produce con el Tribunal Supremo pendiente de resolver los recursos interpuestos contras las tres sentencias de la Audiencia Nacional que declaran nula la prórroga otorgada a Ence en 2016. Amanecía el día gris y lluvioso, un día que para Antón Masa evoca ese “pasado oscuro, negro y contaminante” de las últimas décadas a causa de la presencia de la fábrica de celulosas en la ría. Sin embargo, explica que esos días negros, como el de ayer, “son ya pasado, como Ence”.

Para la APDR, la marcha de ayer fue el “inicio del futuro para Pontevedra y para toda su comarca y para la salud y la calidad de vida de las personas”. “Mañana será un día floreciente, radiante, brillante” en el que llegará “ese futuro anhelado, ansiado, sin Ence en la ría” y en el que Pontevedra y entorno “puedan recuperar su vocación natural que es la explotación de manera racional de sus recursos naturales, pesca y marisqueo, el ocio y el deporte que es lo que soñamos”.

Antón Masa: “La Audiencia Nacional dijo que teníamos razón, que Ence no puede estar ahí porque incumple la ley de Costas”

Masa explicó que ese futuro viene y vendrá dado “por la lucha de la ciudadanía de Pontevedra y liderado por la APDR” para lograr ese objetivo de recuperar “ese paraíso que era Lourizán robado por el franquismo a Pontevedra”.

“Pero ahora no se pueden hacer las cosas que se hacían en el franquismo”, recordó. “La ley está de nuestra parte” añadió y recordó que ahora mismo “Ence no tiene concesión” tras las sentencias de la Audiencia Nacional que anulan la prórroga de la misma. “La Audiencia Nacional dijo que teníamos razón, que Ence no puede estar ahí porque incumple la ley de Costas”.

Masa aseguró que la APDR no dejará de luchar hasta la recuperación de las marismas de Lourizán, no solo con la retirada de la fábrica de Ence, sino “con la devolución de los terrenos a su estado anterior”

El Supremo ha admitido a trámite los recursos contra dichas sentencias pero Masa considera que el Alto Tribunal no puede resolver de otra manera que no sea acorde con la Ley de Costas y “Ence no la cumple”.

Es por ello, que en la marcha de ayer se insistió en que “Ence es ya pasado” e incluso certificaron que “Ence ya está muerta” y lo visualizaron depositando una corona de eucalipto ante las puertas de la fábrica de pasta de papel.

También insistieron en que la posibilidad de adscribir los terrenos de Ence al Puerto con la fábrica de celulosas encima no tiene encaje legal. Masa aseguró que la APDR no dejará de luchar hasta la recuperación de las marismas de Lourizán, no solo con la retirada de la fábrica de Ence, sino “con la devolución de los terrenos a su estado anterior”, antes de los rellenos.