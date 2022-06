“Los vampiros más antiguos no eran hombres, sino mujeres con un gran poder”

–¿Realmente el vampiro está presente desde el origen de nuestra civilización?

–Lo primero que hay que decir es que a lo largo de la historia siempre ha habido una atracción atávica hacia esta figura del imaginario colectivo, quizás porque el vampiro siempre ha prometido una serie de características que son a la vez una maldición y una bendición, como es el caso de la inmortalidad. También porque reflejaba la sombra, el lado oscuro que todos teníamos, del que nos avergonzábamos pero que formaba parte de nosotros. Y luego hay elementos que han permanecido de modo permanente en la historia del vampiro, como es la idea de la sangre como receptáculo del alma, la sangre donde residía nuestro espíritu. También el erotismo. Y si me pregunta por el origen, el más antiguo realmente no serían vampiros, sino mujeres.

–¿Fueron mujeres las primeras vampiras?

–Así es, mujeres con un gran poder aristocrático, los vampiros más antiguos no eran hombres, sino mujeres empoderadas. Se habla de Lamashtu, que es un personaje femenino que tal vez vivió en la primera civilización que se conoce en la historia, que fue en la antigua Sumeria. Lo sabemos gracias a la primera escritura, esos trazos cuneiformes con los que escribían en la ciudad de Ur, por ejemplo unas tablillas de arcilla, y que nos hablan de un personaje que supuestamente bebía sangre humana para prolongar su juventud, su belleza y, sobre todo, su poder. También está Lilith, que aparece en el Talmud de la religión judía y según el cual fue la primera mujer de Adán, al que abandonó. En una imagen de empoderamiento femenino huyó al Mar Rojo y allí, bueno, convivió con los hombres con los que quiso y se dedicó a través del erotismo a yacer con muchos hombres y a beber su sangre.

–Ese mito de la mujer vampira pervivió hasta la condesa Bathory, milenios después…

–Si, tal vez sea una especie de patriarcado amenazado. El hombre nunca ha conocido del todo a la mujer, siempre ha sentido una cierta inquietud por no poder dominar, no poder controlar. Debido a ese miedo siempre ha querido oscurecer lo que es el empoderamiento femenino, lo que es la capacidad de la mujer de ser ella misma. Siempre se habló de vampiras; realmente hasta el siglo XIX, hasta la gran novela vampírica que es el Drácula de Bram Stoker, que se publica en 1897, hasta ese momento la gran obra vampírica del siglo XIX había sido Carmilla, de Sheridan Le Fanu, otra vez una mujer, además con su propia orientación sexual, lésbica, que era transgresora, que rompía con todas las reglas y normas establecidas. Y también la mujer como símbolo transgresor de muerte derrotada, porque es un triunfo contra el creador, que se supone que es un dios, que es un hombre, y frente a él se supone que ella está por encima de la muerte, del bien y del mal, ya que consigue la inmortalidad. La verdad es que en este sentido sí que es cierto que siempre han sido mujeres.

–En el siglo XX esta perspectiva dio un giro

–Si, empieza a cambiar en el XIX. Ya hablamos de aristócratas decadentes victorianos y también a ojos de la ciencia de algunos tipos de enfermedades cuyos elementos pudieron alimentar el mito, con el carbunco, el mar de Günther o la porfiria, que son dolencias cuyas características sí que pueden recordar al imaginario colectivo en el que pensamos cuando hablamos de vampiros, efectivamente.

–En el libro refleja que hubo quien creó vampiros…

–Hay una eclosión de supuestas epidemias vampíricas durante el siglo de la Ilustración, el Siglo de las Luces. Este siglo de la Revolución Francesa supuso un cambio imprescindible para comprender el pensamiento actual: la humanidad en muy poco tiempo pasamos de tener un pensamiento mágico a un pensamiento racionalista, pasó de tener el centro en el corazón a tener el centro de todo en la cabeza, a pesar de una forma lógica.

Fue un éxito social y económico desde todos los puntos de vista pero sí supuso que hubo una serie de estamentos perdedores, como la nobleza, la monarquía y el clero. El clero la verdad es que volvió a esa dialéctica aristotélica del bien y del mal, planteando que existe un bien, que es la iglesia, y un mal, que aquí podían ser las meigas o las brujas y en Europa oriental estaban los vampiros. Y de repente asistimos a toda una eclosión de casos vampíricos donde siempre había elementos de la justicia, donde siempre había autoridades y donde con todo lujo de detalles la iglesia siempre los documentaba. La iglesia encontró en los vampiros una especie de chivo expiatorio de la época para recordar a los hombres que existía un mal y que éstos volviesen otra vez a la iglesia. El objetivo era que volviesen a ese pensamiento mágico que había sido permanente hasta ese momento.

–El mito sigue plenamente vivo: se siguen haciendo series, libros, documentales…

–Totalmente. El no muerto sigue totalmente vivo.

“Tiene el poder ilimitado, la libertad absoluta, el don de la inmortalidad y el erotismo, por eso nos fascina”

–¿Por qué nos fascina el vampiro?

–Porque tiene esa recreación mística en nuestra mente de conseguir todo el poder. Tiene el poder ilimitado, la libertad absoluta, el don de la inmortalidad y el erotismo, por eso nos fascina desde hace milenios… Luego realmente con la Ilustración lógicamente tuvo algunos enemigos y en pleno Siglo de las Luces surge un movimiento que se llamó el Romanticismo, que trataba de evocar ese mundo pasado, ese mundo de iglesias en ruinas, medieval. Y cuando se acercaba ese mundo romántico a lo que no podían comprender, lo que hay después de la muerte, lo sobrenatural, lo paranormal, es cuando hablamos ya de literatura gótica. Y la literatura gótica bebe de estas fuentes medievales, de vampiros, de espectros, que se acerca al terror, y que hemos leído con las leyendas de Bécquer, en algunos cuentos también de Emilia Pardo Bazán. Pero sobre todo con la literatura gótica se habla de vampiros y ya no se habla de personajes aristocráticos muy decadentes, sino que hay una progresiva humanización: ya no es el ser tumefacto del Renacimiento, del siglo XV, no, es algo diferente. Ahora es un ser casi como una víctima del destino. Y ya en pleno siglo XX la literatura está llena de folletines semanales, que causaban furor, tenían millones de lectores y todos hablaban del vampiro.

–¿Qué supuso el cine para este mito?

–Fue sobre todo el que le dio alas, el cine de Béla Lugosi, lo consolidó definitivamente. Es otro periodo de cambio, porque gracias a la evolución del vampiro podemos ver la evolución del pensamiento humano. Por ejemplo como en los años 80 del pasado siglo se vuelven más frívolos, se ríen del bien y del mal, se vuelven muy superficiales acorde al pensamiento de ese periodo del postmodernismo. Y en la actualidad, si se fija, parecen casi como superhéroes de Marvel, un poco acorde a las nuevas tendencias culturales, por eso es que gracias al mito del vampiro podemos ver la evolución del pensamiento de la especie humana, porque siempre ha ido acorde desde sus orígenes en la antigua Sumeria hace casi 4.500 años.