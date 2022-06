O Concello de Poio convoca unha reunión informativa, aberta á veciñanza, para dar a coñecer os detalles do proxecto que desde a Concellería de Medio Ambiente se pretende acometer para mellorar as instalacións do parque infantil de Rosalía de Castro, situado na contorna do Casal de Ferreirós. Local aprobase o expediente a finais do pasado mes de maio. O encontro terá lugar no propio parque o vindeiro martes, 21 de xuño, a partir das 20.00 horas, sempre e cando as condicións meteorolóxicas así o permitan.