A final do concurso “Bótalle un conto” que promove a área de Normalización Lingüística do Concello encherá mañá de historias o convento de Santa Clara, onde o público poderá escoitar os relatos dos dez finalistas do concurso. Contou coa participación de case 40 persoas de idades entre os 17 e 88 anos. Esta cita co legado oral da cidade comezará ás 19.30 horas e o Concello anima á veciñanza a acudir.