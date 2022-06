A Consellería de Infraestruturas adxudicou por 1.145.943 € a execución das obras de rehabilitación do firme en oito treitos de seis estradas autonómicas da zona de Pontevedra e do Salnés. Trátase da PO-300 ao seu paso por Meis, Cambados, Vilanova e Ribadumia; da PO-309, en Poio; da PO-312 e da PO-316, en dous treitos do Grove; da PO-308, en Sanxenxo; e da PO-531 en Pontevedra.