O Ateneo Santa Cecilia de Marín ten aberto o prazo de inscricion no Campamento de Verán para nenos e nenas de 3 a 7 anos e o cal terá lugar do 1 ao 15 de xullo . Rematará o xoves, 23 de xuño en todos os interesados poden poñerse en contacto no e-mail ateneosantacecilia@gmail.com, no teléfono 698 171 276 ou no local da Rúa do Forno, 42, baixo, de martes a venres de 17.30 a 20.30 e sábados de 11.00 a 13.00 horas.